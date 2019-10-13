【體操．世錦賽】石偉雄第7名完成世錦賽　跳入明年東京奧運

正在德國斯圖加特舉行的世界競技體操錦標賽今日（13日）煞科，香港「跳馬王子」石偉雄雖未能取得獎牌，但仍然鎖定明年東京奧運的入場券。

石偉雄早前在跳馬資格賽，以平均分14.666分第3名進入今日的決賽。「石仔」在8位決賽選手中第6個登場，兩跳難度分均為最高的6分，惟他第一跳落地失誤，僅獲13.933分；第二跳成功完成，獲15.000高分，惟平均分得14.466分，總排名第7位，無緣獎牌。最終冠亞軍由俄羅斯包辦，第一名落在應屆團體及全能冠軍Nikita Nagornyy手上（14.966分），亞軍則是Artur Dalaloyan（14.933分），季軍則是烏克蘭的Igor Radivilov（14.749分）。

石偉雄去年在雅加達亞運成功衛冕跳馬金牌，在應屆世錦賽亦有不俗表現。（Getty Images）

為香港鎖定第8項東京奧運資格



石偉雄這一跳同時為他鎖定明年東京奧運入場券。根據2020東京奧運取得體操資格的準則，在2019世錦賽單項中，扣除其他已經取得奧運資格的選手後，前3名的運動員均可獲得資格。由於跳馬最後8強運動員中，有5人都已經由團體賽（以總會名義）或全能項目（個人名義）獲得東奧入場券，賽前僅餘石偉雄、羅馬尼亞的Marian Dragulescu及越南的Le Thanh Tung未有資格在手，如今「石仔」順利完賽，終肯定獲得明年出戰奧運的資格，將是他繼2012倫敦奧運後，再一次參加奧運會。



香港此前已在游泳及風帆合共取得7項東京奧運資格，如今在體操亦獲得資格，意味香港至今已有8項資格在手。