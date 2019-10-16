【世界盃外圍賽】中國0：0悶和菲律賓　35次攻門未能破門

中國對菲律賓從未試過未能贏波，但世事無絕對，凡事總有第一次，周二晚（15日）世界盃外圍賽亞洲區次輪A組，作客菲律賓全場攻門35次，但最終仍未能破門，終以0：0悶和創造歷史。

雖然韋世豪和楊立瑜落選今次大軍名單，但中國國足仍有武磊、艾傑臣及張琳芃等人，菲律賓方面則有效力卡迪夫城的門將艾法列治。中國4分鐘已經有機會，蒿俊閔傳中，楊旭門前失機。國足中場10分鐘長傳直入菲律賓禁區，武磊超高難度的半車身窩利抽射僅告高出。

艾傑臣今仗被嚴密看管。（視覺中國）

武磊今場未能助中國贏波。（視覺中國）

23分鐘出現了極大爭議，當時國足左路進攻斬中，武磊在禁區內疑似被主隊球員拉倒，球證未有示意。菲律賓到34分鐘佐藤大介遠射斜出，為今仗少有的攻門。中國半場與菲律賓打成0：0平手，換邊後攻得更猛烈，但仍是未能破門。

國足首次未能擊敗菲律賓。（視覺中國）

中國愈踢愈躁，62分鐘劉洋與對手爭波時，出腳頗狠，二人發生衝突，幸未有進一步升級。到了80分鐘，「武球王」再有機會，但門前無人看管之下竟然「射空氣」，最後國足在全場35次攻門，14次中目標的情況下，以0：0悶和菲律賓，小組3戰未嘗一敗。

艾傑臣賽後舉中國旗。（視覺中國）

對菲7連勝終止

翻查紀錄，中華人民共和國立國後，國足於1978年亞洲盃首次對菲律賓，當時以3：0擊敗贏波，此後6次對賽都順利奏凱歌，今次全軍上下啞火，未能製造一個入球創造了31年來的第一次。

由於敘利亞同晚以4：0大勝關島，國足於A組跌落次席，11月14日將會作客敘利亞上演榜首大戰。