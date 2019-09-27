【國足】侯克力撐艾克森轉籍決定　冀再度入選為巴西效力

「我認為艾克森的決定正確。」曾經與艾克森（前譯：艾傑臣）在上海上港合作的巴西前鋒侯克如此說道，他在接受訪問時力挺前隊友轉籍的決定正確。

現年33歲﹑效力上海上港的巴西前鋒侯克（Hulk），曾經與艾克森組成雙箭頭，二人合作為該支上海勁旅贏得中超冠軍。艾克森早前決定放棄巴西籍，入籍中國，並已在世界盃外圍賽披起國家隊球衣上陣，更在該仗梅開二度。

侯克在接受《Gazeta Esportiva》的訪問時，他當然支持前拍檔的轉籍決定，「我認為他的決定正確，畢竟艾克森在中國打滾多年，對中國足球相當熟悉，加上他在中國擁有強大的網絡，所以轉籍對他是個好事。」

侯克與艾克森曾經3年在上海上港合作，並在去年為球隊帶來中超冠軍。（視覺中國）

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侯克不諱言表示曾經考慮成為歸化兵，但他決定繼續等待機會，再度效力巴西國家隊，「我在效力波圖時，曾經考慮轉籍葡萄牙，但當時我更希望為巴西國家隊效力，而我亦做到了。對於一個有能力並曾經入選巴西國家隊的球員而言，我當然希望靜候機會，再度為巴西效力，至今依然是我的夢想。雖然現時有點困難，但我不會輕易放棄。」

侯克曾經47次代表巴西國家隊，而他亦是2013年洲際盃冠軍功臣之一。（Getty Images）

侯克在2016年夏天轉戰中超，曾經為上海上港贏得中超錦標，上海上港現時排列第3位，與聯賽榜首的廣州恒大僅3分落後，仍然有機會爭奪今季聯賽錦標，「我在中國度過的日子十分愉快，我一定會專心一致協助球隊，再度奪得聯賽冠軍。」

艾克森轉籍後已為中國隊在世界盃外圍賽披甲。（視覺中國）

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