【世界盃外圍賽】艾克森首度為國足披甲梅開二度　大勝馬爾代夫

國足史上首位無華人血統的入籍兵艾克森，昨晚在世界盃外圍賽首度披甲，表現可人，梅開二度，協助國足作客以5：0大勝馬爾代夫。

原籍巴西的廣州恒大前鋒艾傑臣早前入籍中國，並改了中文名叫艾克森。30歲的艾克森在昨晚首次為國足在正式國際賽披甲，在世界盃外圍賽亞洲區次圈A組首戰，作客馬爾代夫正選登場，正式成為國足史上首位沒有華人血統的入籍兵。艾克森今場與外流愛斯賓奴的武磊拍檔，加上楊旭合組鋒線。賽前，鏡頭影到艾克森高唱國歌。

原譯艾傑臣的艾克森首次為國足在正式比賽上陣，穿上11號球衣。（視覺中國）

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外流西甲愛斯賓奴的武磊亦正選披甲。（視覺中國）

艾克森在34分鐘策動了國足開紀錄的入球，他憑個人能力，單騎闖入禁區，牽制了多名馬爾代夫球員，之後他橫傳到禁區外，李磊在無人看管下傳中，中場吳曦頭槌破網。完半場前，輪到武磊建功，蒿俊閔長傳入禁區，李磊頭槌頂向門前，楊旭一傳，武磊插水式頭槌頂入，助國足半場領先2：0。

武磊（中）在上半場尾段建功，助國足贏到2：0。（視覺中國）

楊旭在下半場博到12碼，他親自操刀射入，為國足在65分鐘拉開到3球優勢。後備入替的韋世豪又博到12碼，這次交由首度上陣的艾克森處理，一射入網，領先到4：0。

楊旭射入12碼，為國足拉開到3：0。（視覺中國）

補時兩分鐘，韋世豪再造就艾克森，他在禁區左路闖關，在兩名守將壓迫下傳中，艾克森門前射入，今場梅開二度，為國足鎖定大勝5：0，在世盃外A組旗開得勝。

為國足處子登場的艾克森賽後感謝球迷、隊友及教練，他說：「球迷的信息特別多，多謝你們的喜愛。我的父母也來到看比賽，在今場第一場國家隊比賽，我取得兩個入球，一球送給父親，另一球則送給母親。」

艾克森在83分鐘射入12碼，攻入國際賽生涯首個入球。（視覺中國）

艾克森認為球隊踢出教練納比的部署，贏得精彩，他表示接下來的目標是專注下一場，他說：「要專注訓練，像今場的勝利一樣，好好踢比賽。現在距離我們的目標還遠，一定要更加用功努力。」

另一名入籍李可（左）今場列作後備，他賽後與艾克森一起披國旗慶祝。（視覺中國）

國足主帥納比大讚球隊表現，特別提到新入籍兵艾克森，他說：「艾克森在尾段更入兩球，他的狀態正在回升。我很滿意球隊的專注及鬥志，沒有輕視對手，這令我們更強大。」這名意大利老帥表示，國足的鋒線實力大大增強，「現在我們有了武磊及艾克森，大大加強攻力。」

國足在10月會繼續出戰世盃外，會主場對關島及作客菲律賓。

國足主帥納比滿意球隊表現，稱艾克森及武磊令球隊攻力大大增強。（視覺中國）

國足作客馬爾代夫精華片段：