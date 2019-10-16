【歐聯】馬甸尼回望伊斯坦堡之夜　2007年復仇卻無甚記憶

6分鐘，利物浦在2005年歐聯決賽下半場6分鐘連追3球，最終互射12碼擊敗AC米蘭，第5度捧起歐聯獎盃。 AC米蘭名宿馬甸尼對「伊斯坦堡之夜」依然歷歷在目，反而兩年後成功報仇重奪歐聯卻沒想有太多記憶。

「我們是大熱刺，我們表現比利物浦好很多，」馬甸尼接受歐洲足協官網訪問時說：「比賽形勢沒有怎樣變，除了那6分鐘。」AC米蘭2005年於伊斯坦堡舉行的歐聯決賽大戰利物浦，馬甸尼1分鐘就入球，其後基斯普在39及44分鐘梅開二度，半場以3：0領先「紅軍」，以為「大耳盃」已經手到拿來，豈料換邊後謝拉特54分鐘頭槌入球喚醒了全隊，6分鐘內連追3球。

AC米蘭2005年半場3球領先利物浦，但最後卻與冠軍擦身而過。（Getty Images）

利物浦下半場6分鐘內連追3球。（Getty Images）

馬甸尼開賽52秒就為A米先拔頭籌，至今仍十分回味：「我2005年決賽的入球是決賽史上最快的，也是歐聯決賽史上最美妙的入球。不過，那一場比賽的戲劇性證明了一切都不是理所當然，『一切皆有可能』是足球運動最引人入勝的因素。」

惟領先3球最終失冠，使得這場比賽成為馬甸尼生涯一大「污點」。「我入過8次歐聯決賽贏了5次冠軍，但所有人都只記得那一場比賽（2005年決賽），雖然可笑，但它確是留下了痕跡。」為A米贏得7次意甲冠軍及5次歐聯的馬甸尼說。

利物浦互射12碼擊敗AC米蘭捧盃。（Getty Images）

不過，馬甸尼指A米眾將再遇紅軍未有受到05年一役影響：「我們一直都很進取向前，正場比賽都盡顯侵略性，但當我們接受令人心痛的賽果，這也使我們再遇利物浦時心情更輕鬆。」AC米蘭2007年於歐聯決賽再遇利物浦，今次未有再讓對手有機可乘，憑恩沙基兩個入球，以2：1力克利物浦奪標。

馬甸尼2007年報失冠之仇卻沒太多記憶。（Getty Images）

雅典復仇戰帶傷上陣

一報伊斯坦堡之仇本來應該印象深刻，但馬甸尼卻離奇地沒有太多記憶。馬甸尼2007年捧盃時37歲，成為歐聯歷史上最大年紀隊長，但對決賽沒有太多印象並非「年紀大、機器壞」，而是長期困難他的膝傷。他說：「我不太記得那一場比賽，我賽前服用了大量止痛藥才可以上場。我記得恩沙基的入球、最後的哨子聲及慶祝時些少片刻。」

看來止痛藥帶來的副作用影響真的不少，決賽3日之後，馬甸尼為治療膝傷接受手術：「決賽後3日我接受手術，每次我醒過來都會問我們是否真的贏了，我只是想確認我們真的贏了。」