【歐聯】薩爾斯堡主帥半場熱血激勵球隊　高普笑言：不了

來自奧地利的薩爾斯堡，今輪歐聯在晏菲路球場踢出驚喜，落後3球下一度追成3：3，雖然最終落敗，但贏得不少球迷掌聲。薩爾斯堡官方早前上載主帥馬舒（Jesse Marsch）在該仗半場的講話，馬舒激動地以英文及德文激勵球隊。

利物浦在36分鐘3球領先造訪的薩爾斯堡，原以為穩操勝券，但薩爾斯堡有黃喜燦、南野拓實及艾寧夏蘭特各建一功，追成3：3，最終利物浦憑沙拿奠定勝局，以一球險勝。

南野拓實在今仗亦有入球，協助球隊一度追成3：3。（路透社）

薩爾斯堡主帥馬舒在夏蘭特攻入追平一球時，興奮狂奔與球員一同慶祝，非常熱血。網上流傳了馬舒於該仗半場向球員的講話，當時球隊以1：3落後，這名美國籍教頭以流利的英語及德語，加上身體語言激勵球員：「首先，我們在上半場只得兩個犯規，這不是一場友誼賽，這是歐聯！當我們面對雲迪積克要更加狠心，不能踢得太禮貌，雖然他們是一支強隊，但不代表我們不可攔截他們，我們需要展示出爭勝心，我希望你們在場上有更多自信，傾盡全力拚搏。」球員於下半場以表現回應他，攻入兩球扳平。

薩爾斯堡主帥馬舒帶領球隊在晏菲路攻入3球，可惜未能全取3分。（路透社）

Jesse Marsch’s half-time team talk in the #Salzburg dressing room at Anfield is genuinely something to behold pic.twitter.com/KGZ1D3BbeV #LFC #UCL — Richard Buxton (@RichardBuxton_) October 4, 2019

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若果利物浦主帥高普被拍攝半場講話，他笑言將會離隊：「我不希望別人拍攝我的半場講話，若果利物浦電視拍攝的話，我會辭職離開利物浦。」