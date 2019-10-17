【足球】美斯第6度奪歐洲金靴獎　細數過去20年得獎者

美斯去季於西甲為巴塞隆拿攻入36球，再次成為歐洲金靴獎得主。 這名阿根廷球星與葡萄牙的C朗拿度二人一時瑜亮，曾壟斷個人獎項多年，金靴獎在過去10年間，除了二人就只得蘇亞雷斯一人曾得獎。

歐洲金靴獎是給歐洲頂級聯賽一眾射手的肯定，今年美斯就憑2018至19年球季於西甲攻入36球，以3球之差擊敗了法甲巴黎聖日耳門「金童」基利安麥巴比，第6度成為這個獎項的贏家。美斯與妻子Antonella Roccuzzo及一對兒子Thiago及Matteo周二（16日）於巴塞隆拿領獎。

美斯第6度成為歐洲金靴獎得主。（路透社）

C朗拿度曾4度得獎。（Getty Images）

美斯於頒獎禮上大晒6座金靴獎獎座，今次亦是這個獎項於1967至1968年，由葡萄牙名宿尤西比奧首次得獎後，有球員連續3季得獎。金靴獎上一次「非美斯」得主為烏拉圭射手蘇亞雷斯（2015至16），該季他在巴塞隆拿腳風甚順之餘，更有美斯及尼馬兩位拍檔相助。

美斯及C朗為這一代球壇象徵，個人獎項如二人「囊中物」一樣，金球獎到上屆才由莫迪歷打破二人瓜分該獎的慣例。至於金靴獎，自美斯2009至10年首次得獎後至今曾6度稱王，其他獲獎的人只得當時效力皇家馬德里的C朗（3次：2010至11、2013至14、2014至15）以及蘇亞雷斯（1次：2015至16）。此3人以外的得獎者已要數到2008至09年球季效力馬德里體育會的科蘭。

2000年至2009年歐洲金靴獎得主（按圖放大）