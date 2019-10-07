【西甲】巴塞末段踢少2人　4球輕取西維爾　美斯終開齋

衞冕的巴塞隆拿本港時間周一凌晨在主場迎戰西維爾，今仗有美斯夥拍蘇亞雷斯掛帥下，後者先在27分鐘以一記靚倒掛打開紀錄，他們在8分鐘內連轟3球，加上美斯成功射入今季西甲首球，就算尾段要以9人應戰仍以4：0輕取西維爾，升上聯賽榜第二位。

巴塞今仗前鋒基沙文先列後備，雙方比賽初段拉成均勢，客軍有不少埋門機會，可惜一一未能把握。剛在上周中歐聯梅開二度、近態大勇的蘇亞雷斯在27分鐘無人看管下接應尼爾遜施美度傳球，施展倒掛入球先開紀錄。巴塞隨即大開殺戒，5分鐘後，巴塞左路發難，中場艾法美路吼準維達爾入楔送出斜直線，後者門前掃入拉開比數。再過3分鐘，奧士文迪比利禁區內乖巧扣過對方守衛，右腳大位熨射入網，巴塞8分鐘內轟入3球，半場以同一比數返回更衣室。

蘇亞雷斯近4仗攻入3球，狀態大勇。（路透社）

蘇亞雷斯倒掛入球逐格睇（按圖放大）

Luis Suarez’s amazing bicycle goal against Sevilla 💥 pic.twitter.com/HFNzlueXso — FGFootball (@football_fg) October 6, 2019

換邊後，西維爾破蛋乏力，78分鐘巴塞獲得罰球，美斯主射直接彎入成4：0，亦是他今季首個入球。至87分鐘巴塞後衞阿勞祖職業犯規，阻止對方單刀被直紅趕出場，與球證爭執的奧士文尼迪比利之後亦領紅。巴塞餘下9人應戰至完場但無礙勝果，賽後以16分升上聯賽第二，2分之差力壓本周賽和華拉度列0：0的馬德里體育會，僅落後榜首皇家馬德里2分。