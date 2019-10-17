【NBA】高比拜仁口中的「水貨」　決志考球證重返NBA

近20年湖人歷代最佳控衛，也許高比拜仁會選擇費沙、拿殊；惟要選最差控衛，他或者沒帶半點猶疑地答：史密殊柏加（Smush Parker）。 曾遭高比公開批評不該出現在NBA的史密殊柏加，過去10年一直漂泊，中國、俄羅斯、希臘、伊朗、多明尼加共和國……最終他回流美國參與北美籃球聯賽。 然而離開NBA後的第11年，史密殊柏加找到重返該賽場方法：做球證。

談到Smush Parker，大家也何印象？也許就是沒有。

這名控球後衛2005至07年效力湖人，其後簽約熱火生涯一蹶不振。然而離開NBA第11個年頭，史密殊柏加終找到重返NBA的方法，日前他在社交媒體透露正參與NBA球證培訓，帖中並加上「Road back to the NBA」的標籤，可見以另一身份回歸亦算是NBA生涯延續的一種。

2012年高比拜仁公開表示「史密殊柏加是最差勁的」，那時候球迷對史密殊柏加的印象更為深刻。（Getty Images）

史密殊柏加在社交媒體透露正參與NBA球證培訓，帖中並加上「Road back to the NBA」的標籤。

事實球迷對史密殊柏加的最大印象在他離開NBA後才萌生。

2009年，他在採訪時吐露了對湖人隊友高比拜仁的不滿，惟此卻惹來該球星更大回響的批評。2012年高比拜仁公開表示「史密殊柏加是最差勁的，他根本不該出現在NBA，只是我們（湖人）沒錢買別的控衛才讓他進來。」

與高比拜仁開口水戰，令史密殊柏加至今網上仍有很多對他的嘲諷（Getty Images）

跟高比展開口水戰，當然輸得一敗塗地，直到現在網上仍有很多對他的嘲諷。惟史密殊柏加的籃球火未因惡評而撲熄，走過歐、亞、南美賽場，於2017年他回流美國參與北美籃球聯賽，至今效力球隊Albany Patroons。