【NBA】土耳其政府全方位狙擊　簡達堅持為人權民主自由而戰

NBA是全球籃球精英追夢的最高殿堂，美國這塊自由土地，為不少在本國受盡壓逼的人士提供庇蔭，來自土耳其的波士頓塞爾特人中鋒簡達（Enes Kanter）正是其中一員。 正當聯盟首席球星勒邦占士就莫利事件作出批評，指對方和所有人應「謹言慎行」引發爭議之際，簡達勇於繼續發聲，即使長年受到死亡恐嚇，仍無畏無懼：「推動人權、民社與個人自由，對我而言較籃球更重要」。

近日因莫利事件成為全球風眼的NBA，各支隊伍繼續進行季前熱身賽。今夏剛由波特蘭拓荒者轉投波士頓塞爾特人的簡達，親自向《波士頓環球報》（The Boston Globe）撰文並以〈簡達：我不會停止批評土耳其 〉（Enes Kanter: I will not be silenced over Turkey）為標題，表明不會就國家的事情封口。

他詳細描述自己被親土耳其政府人士羞辱、騷擾甚至「篤灰」的苦況：

「上周五當我在波士頓離開清真寺的時候，有人向我呼喝：『去你父親的清真寺，叛國者！』作為一個經常對專制總統埃爾多安作出批評的異見者，我已預料到這種事情會發生。我跟塞爾特人隊友科爾（Tacko Fall）離開寺廟時，幾個埃爾多安支持者叫我的名字羞辱我，其他教友在保護我。這事發生在一個我們原本為和平慶祝和祈禱的時間。」

簡達對土耳其政府的威嚇毫無懼色，繼續勇敢發聲。（Getty Images）

簡達親自在《Boston Globe》撰文。（《Boston Globe》截圖）

「我不會退縮！」

他寫道：「這並不是個別事件，那正是不足兩星期前一群土耳其官員到紐約會見土耳其社群，他們為逼使我的活動取消、在全美國不停追蹤我而沾沾自喜之後發生。土耳其官員鼓勵他們繼續。」

「其中一人說出我經常在周末到訪的清真寺的名字，此舉立即獲得土耳其財政部長兼埃爾多安的女婿阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）讚賞。所以當埃爾多安支持者在我的清真寺外聚集和羞辱我，我一點也不覺得意外。」

被親政府人士不斷騷擾這一幕，香港人過去數個月來不會陌生，即使貴為NBA球星，而且還要是在美國的國土上，簡達也飽受這些經歷，「土耳其領事館向全美國施壓，令我持續不斷受到土耳其政府羞辱，至今仍未能讓我收口。他們施加的壓力愈大，我便說得愈大聲。」他揚言：「我不會退縮，他們只是浪費時間。」

簡達今夏加盟塞爾特人。（Getty Images）

簡達：為什麼我要保持沉默？

他憤憤不平，「為什麼我要保持沉默？數以十萬計的人，包括教師、醫生、司法界人士、軍人、律師、政府職員、記者、維權人士，他們只是因為不是埃爾多安的忠實支持者而被判多年監禁。數以千計的嬰兒跟母親一起，在窄小的囚室內成長。如果民主在今天尚未死亡，也已是危在旦夕，任何人站出來發聲均要面臨牢獄之災。」

簡達認為自己能在十多歲的時候從土耳其來到美國，是件十分幸運的事，因此他趁暑假在全國其中30個州開辦50個籃球夏令營，教授孩子打籃球。可是在土耳其政府步步進逼之下，搞夏令營也遇上重重困難，「土耳其外交人員不停致電恐嚇舉行夏令營的場地，逼使對方取消活動，當中包括一個原本在波士頓舉行的。」

簡達認為職業運動員對啟發下一代責無旁貸，必須以身作則。（Getty Images）

人權民主自由較籃球更重要

「籃球是我的救贖。每當我跟隊友一起練習或比賽，我可以全情投入在籃球上。如果我將任何這些對話帶到球場之內，便太過自私了。可是當我一踏出球場，這些問題立即在我腦海出現：我可以為身在土耳其受苦的無辜平民做什麼？做得是否足夠？我如何可以提高大家的意識？」

簡達認為，「職業運動員對啟發下一代有一份十分巨大的責任，以身作則，以及證明給他們看，只要你肯為自己的信念站出來，凡事皆有可能。」

他更矢言自己擁有一個很好的平台，「我希望藉此宣揚尊重人權、民主和個人自由。對我來說，這些價值較籃球更重要。」他又講述自己今年較早前被祖國土耳其向國際刑警發出一份紅色通緝令，以「恐怖分子」之名被通緝，加上因為發聲而歷年受盡死亡恐嚇、被逼與家人分隔兩地，可是他依然無怨無悔，「為我相信是正確的事情發聲，這是我自願付出的代價。一切也是值得的。」

近日NBA風波成為全球熱話，不知來季簡達與勒邦占士交手的時候，會不會擦出火花？（Getty Images）

勒邦占士批評莫利成眾矢之的（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

簡達不時為社會公義發聲、經常批評土耳其總統埃爾多安，日前勒邦占士對莫利的批評，他沒有直接回應，可是在占士發言後兩小時，在Twitter發帖：「已經5年不能跟家人見面或說話。囚禁我的父親。我的兄弟找不到工作。取消我的護照。國際通緝令。我的家人不能離開國家。每天收到死亡恐嚇。被襲擊、被侮辱。企圖在印尼綁架我。」

這個看似依然是針對埃爾多安的帖文，最後用大寫附上一句：「自由不是毫無代價」（FREEDOM IS NOT FREE），相信是對占士的回應。

-Haven’t seen or talked to my family 5 years

-Jailed my dad

-My siblings can’t find jobs

-Revoked my passport

-International arrest warrant

-My family can’t leave the country

-Got Death Threats everyday

-Got attacked, harassed

-Tried to kidnap me in Indonesia



FREEDOM IS NOT FREE — Enes Kanter (@EnesKanter) October 15, 2019