【NBA】籃網冀莫利事件告一段落　球員專注新球季不擔心受影響

籃網眾將剛從中國回到美國，適應時差的同時，周四（17日）就要練習。離開中國短短數日，這支紐約球隊的球員表示已準備好將一切拋諸腦後，展望新球季。

火箭總經理莫利因為一句「Fight for freedom，stand with Hong Kong」，引爆中美矛盾。騰訊及中央電視台以不轉播中國季前賽作抵制，NBA總裁施華就事件引起的反應致歉，但堅守言論自由精神，拒絕立例規限聯盟中人的言論。

艾榮被傳曾表態，拒為莫利修補與中國人關係而出戰中國賽。（Getty Images）

「很難永遠都躲在龜殼內，」拿科特（Caris LeVert）說：「但到最後我們只是人，總會見到什麼事正在發生。球員可以做的就是團結並專注比賽。」中美關係因為NBA變得緊張，籃網探訪上海一間教育中心的關懷活動被中國政府取消，推廣中國賽的海報被除下，更曾有傳中國賽因此而取消。

拿科特（左）指自己只想專注新球季。（Getty Images）

比賽最終如期舉行，雖然中國網絡大軍信誓旦旦，要抵制NBA，但最後上海及深圳兩戰都坐無虛席。事件似是慢慢平息，但因為籃網班主蔡崇信複雜的身分，駐紮紐約布魯克林的籃網仍是話題球隊。

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中國賽雖然沒有直播，但全院滿座。（Getty Images）

蔡曾於社交網站長篇大論批評莫利，直言後者踩過界「支持中國領土內的分離活動」，「傷害了中國政府及中國人」。今年9月才成為籃網班主的蔡祟信，1964年出生於台灣台北市，擁有台灣及加拿大護照，又是香港永久居民。他除了是籃網班主，亦是中國財團阿里巴巴董事局副主席。

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夏里士大讚班主蔡崇信。（Getty Images）

夏里士讚班主蔡崇信

夏里士（Joe Harris）操練後透露蔡崇信要求球員詳閱其聲明，但就拒絕交代蔡有沒有其他指示。夏里士讚班主：「他有很多計劃，（中國之旅）我們嚐過不少美食，全隊上下得到了機會一起建立關係。老實說，我們未有被事件影響太多。」有指莫利事件令到有球員在中國失去了過百萬美元的贊助，但夏里士就表示自己不太擔心。

早前有報道指，施華在中國賽前曾跟籃網及湖人球員見面。籃網控衛艾榮表明如果中國賽是為修補莫利留下的傷痕，自己不會落場。這名前塞爾特人球星周三出席操練，但拒絕會見傳媒。拿科特指球隊專注新球季，對籃網而言莫利事件已經是過去。