【FIFA20】列貝利Twitter投訴不像真人　PES把握抽水機會抵死回應

「請問呢位係？」法國老將列貝利在個人Twitter中發文，笑言未能認出在《FIFA 20》中的自己，而另一足球遊戲《PES》立即把握機會抵死地回應。

大熱足球遊戲《FIFA 20》推出近一個月，最近再有球員「投訴」。今季改投意甲費倫天拿的老將列貝利（Franck Ribery），在個人Twitter上發文，指他與子女遊玩《FIFA 20》時，未能認出費倫天拿的7號球員是誰，更笑問遊戲商該人是誰。豈料《FIFA》的死敵《PES》「亂入」，以另一張列貝利在《PES》中的圖片回應，該圖片中的列貝利樣子相當細緻，臉上的疤痕等特徵亦清晰可見，與真人十分相似。

在遊戲中的樣貌問題同樣發生在中國的「武球王」武磊身上，他早前曾經在微博上發文表示「何時才能擁有真實的臉？」。

列貝利今季轉投費倫天拿，在意甲表現依舊出色。（Getty Images）

FIFA鬥PES，看來有一定差距（按圖放大）：

遊戲推出後，除了引來不少球員不滿外，一眾玩家對遊戲同樣有意見，遊戲中的生涯模式（Career Mode）被發現有不少未完善之處，而「#FixCareerMode」的標籤更在Twitter的熱門中出現一段時間，而遊戲早前推出了更新，希望可以解決玩家們的不滿。

在《FIFA 20》公布能力值後，不少現役球員曾表達不滿，其中包括英格蘭新星查頓辛祖投訴數值太低；愛華頓的李察利臣同樣因為數值問題，使不少愛華頓球迷呼籲轉玩《PES》。