【學界D1游泳】英華小將棄戰主項照破紀錄　初賽日上午誕3新績

港九區學界D1泳賽今日（18日）於九龍公園游泳池舉行初賽，上午進行的半日賽事中，已誕生3項學界紀錄，其中轉戰蝶泳的英華書院泳手何肇倫，將塵封7年的50米蝶泳紀錄推前。

英華書院泳手何肇倫在過去兩屆賽事破盡乙組及丙組50米跟100米背泳學界紀錄，被傳媒冠以「背王」稱號，惟今年這位15歲泳手放棄參加主項，今早轉戰乙組50米蝶泳初賽，輕鬆以25秒45觸池以首名取得晉級資格，並將塵封7年的紀錄推前0.4秒。

何肇倫由背泳轉戰蝶泳，賽前信心十足。（袁志浩攝）

放下「背王」稱號 何肇倫棄背戰蝶

首度在學界轉戰其他項目，何肇倫即打破學界紀錄，他指對此感到十分開心，並透露這次參賽志在作出新嘗試，「這次是自己主動要求轉項，也希望幫助學校爭分。希望嘗試新事物，可在其他項目也有進步。」

負起「背王」封號刷新蝶泳紀錄，何肇倫會否希望建立「全能」或「蝶王」形象？這位小將跟首年在丙組奪冠時比較，多了一份成熟，「不要稱呼我做背王或蝶王，背泳只是我的主項，但也有很多人游得比我快。」此子下午會再戰100米自由泳初賽，並有信心在決賽能再創佳績，「剛才有些細微動作還是做不好，可以在決賽時改善。決賽目標是先奪下金牌，破紀錄是次要。」

何肇倫在50米蝶泳初賽游出25秒45，取得初賽首名。（袁志浩攝）

何肇倫下午會再戰100米自由泳初賽。（袁志浩攝）

另外兩項新紀錄，分別由男拔隊長伍棹然及女拔泳手黃詩婷創下，前者於甲組100米背泳做出57秒73，比自己保持的紀錄快0.11秒。至於黃詩婷則在乙組50米自由泳以26秒17完成，打破自己於上屆創下的26秒35舊紀錄。伍棹然賽後指自己上周才感冒初癒，因此賽事沒想過刷新佳績，「初賽當作是訓練，希望下周調整，慢慢恢復狀態，助拔萃取得27連霸。」