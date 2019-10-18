【英超】曼聯亂局由誰而起？　活華特：球員買賣與高層無關

曼聯今季英超8戰僅得9分，中前場缺人卻不增兵，而是相信能力不足的年輕球員，加上球會自傳奇領隊費格遜在2013年退休後亂局未止，多次換帥卻難重振雄風，一次又一次的重建，但離復興愈來愈遠。曼聯執行副主席活華特（Ed Woodward）被外界視為這一切的罪魁禍首。 活華特日前在年度員工見面會上澄清，在足球事務上，曼聯絕對沒有「外行人管內行人」，買賣球員全由球探部門及一隊教練組負責，而非高層。活華特強調，曼聯的足球路上有3個堅持，分別是贏錦標、踢進攻足球以及給予年輕球員機會，他認為領隊蘇斯克查在上季中踢出人們渴望見到的風格。

曼聯今夏的球員買賣遭受批評，例如安達靴里拉離隊但不增購防中，放走盧卡古及外借阿歷斯山齊士卻不買前鋒，當傷兵潮來襲，中前場人手不足。球迷及輿論批評曼聯執行副主席活華特處理球員買賣不當，但他在日前的員工見面會上，撇清自己跟轉會買賣的關係，他說：「大家有個誤解，以為我們由非足球人去作足球決定，我覺得對那些在足球發展上努力的優秀人才來說，這是一種侮辱。我們很多足球發展的高級員工，都在他們的崗位工作超過10年。」

曼聯執行副主席活華特表示，曼聯沒有「外行人管內行人」。（Getty Images）

曾經有球迷租飛機拉橫額，希望活華特問責下台。（Getty Images）

「有些球探已經為我們工作了超過25年。我們近年已經擴大招募球員部門，我們相信這個部門運作得很有效率。這個部門及一隊領隊教練團，負責簽球員的建議及決定，而非由高級管理層負責。」曼聯今夏簽入3名新兵，分別是中堅哈利馬古尼、右閘雲比沙卡及翼鋒丹尼爾占士。

活華特在商業發展的才能確實不俗，上任後曼聯的商業收入年年增長。（Getty Images）

活華特及費格遜一同出現在看台上。（Getty Images）

活華特強調，在商業及足球之間，足球發展為重。他說：「現實上，曼聯由兩部分組成，首先，我們是一間有141年歷史的足球機構，充滿歷史、傳奇及成功的傳統。這是不能改變，未來也不會變的，我們需要努力保護這份傳統。其次，跟很多球會相似，我們的商業業務令我們可以投放更多資源在足球方面。這兩個部門在曼聯互動，令我們在球壇擁有很強的競爭力。最重要的是，商業部門永遠不會在足球部門之上。」

拉舒福特獲得蘇斯克查重用，成為曼聯的首席中鋒。（Getty Images）

曼聯今季戰績低迷，英超8戰僅得9分，領隊蘇斯克查飽受壓力。活華特解釋，蘇斯克查的足球風格，正合曼聯的傳統，也是高層認同的方向。他說：「蘇斯克查的藍圖正合我們在足球上的3個核心，我們堅持贏錦標，堅持踢足球進攻，堅持給予年輕球員機會。在上季中，當蘇斯克查上任後，球隊踢出我們想見的風格，球隊踢出快速及流暢的足球，領隊要求的風格及哲學十分清晰。」今季，曼聯8場聯賽只入9球。

活華特指蘇斯克查重新建立紀律制度，他說：「蘇斯克查逐步重建紀律，這是我們過去幾年欠缺的。他正建立一套陣容，球員會尊重球會歷史，球員必須努力及尊重隊友。沒有人比球會重要。在今夏的變化中，我們得到一套十分年輕的陣容，但這是一套有球員及文化的陣容，給予我們重建及重新出發的基礎。」