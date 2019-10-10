【英超】雲達沙慨嘆曼聯失去當年光彩　「換領隊問題依然存在」

曼聯創下30年最差的開季紀錄，使蘇斯克查的帥位岌岌可危。曾經效力曼聯的荷蘭門將雲達沙（Edwin Van der Sar）接受訪問時，慨嘆現時的曼聯不復當年勇。

曾效力曼聯6個球季、現任阿積士行政總裁的雲達沙，在接受《ESPN》訪問時提及現時曼聯的狀況，與當年的曼聯大相逕庭，更指多次更換領隊對球隊於事無補。

「效力曼聯期間，是我足球生涯其中一段最輝煌的時期，贏得4次聯賽錦標及3次躋身歐聯決賽，但現時已經與成功愈走愈遠。在費格遜退休後，雖然嘗試過不同領隊接任，但真正的改革仍未開始，固有的問題繼續存在。今夏並不像早年收購不同大名球星，以年青球員為骨幹，希望以他們的熱情及活力改變球隊，但成效依然不顯著。」

雲達沙在效力曼聯的時期，取得相當成功的戰績。（Getty Images）

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雲達沙憶起當年的更衣室在傑斯及堅尼等「老大哥」帶領下，對比現時的曼聯，不禁慨嘆已失去當年的氣勢，「回想起當年效力曼聯時，傑斯、史高斯、甚至堅尼在更衣室帶領球隊，使曼聯有一種氣勢，對比近幾年的曼聯，這個氣勢好像消失得無影無蹤，使球隊變得平庸。」

雲達沙指當年效力曼聯時，有傑斯等球員在更衣室領軍，對球隊起相當大的作用。（Getty Images）

深信曼聯可重拾輝煌

該名荷蘭鋼門依然認為，曼聯的金漆招牌仍可吸引不少球員加盟，並深信紅魔鬼有能力重拾輝煌，「曼聯對不少球員依然是一支相當具吸引力的球隊，若要打造一支具競爭力的球隊，必須相信球隊有能力爭冠軍，並羅致頂級的球員，逐步逐步營造更佳的內部氣氛，才可以再度取得佳績。」