【英超】蘇斯克查強調帥位穩健　艾歷尼勢成大熱接任人

8戰僅得9分，曼聯創下近30年來最差的開季，與護班區域只距離2分。 主帥蘇斯克查接受前隊友加利尼維利專訪時，仍強調他在球隊有長遠的計劃，但遠水未必能救近火，普巴與迪基亞篤定未能披甲周日對利物浦的大戰。前祖雲達斯主帥艾歷尼，成為下任曼聯領隊的大熱門。

戰績不佳使曼聯主帥蘇斯克查相當苦惱，加上主將普巴與迪基亞將在今周缺陣對利物浦的「雙紅會」大戰，大大影響曼聯的戰力。蘇斯克查在大戰前夕，接受前隊友加利尼維利在《天空體育》的訪問，他再度強調自己在曼聯的帥印穩健。

當蘇斯克查被問及最近戰績欠佳的原因時，他表示與傷兵有關，「即使我們在訓練場下了不少苦功，但未能彌補主力球員的缺陣，若果普巴、馬迪爾、迪基亞及梳爾等人復出，我相信球隊實力定必有增無減。不過，這個情況可以給予年青球員不少上陣機會，讓他們證明自己的能力。」

迪基亞代表西班牙出戰歐國外時勇戰受傷，使曼聯再添一名十字軍。（路透社）

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蘇斯克查表示與球隊行政總裁活華特早有共識，再度強調他的位置相當穩健，「我與球隊簽下3年合約，我有球隊長遠發展的計劃，即使一、兩場落敗，我亦不需要高層確保我的位置。我的組軍計劃已經開始，亦有數名目標羅致球員，若果可以或會在冬季轉會窗收購，但我深信球隊依然具備衝擊前四的實力。」

蘇斯克查接受加利尼維利的訪問時，他強調有長遠發展的計劃。（Getty Images）

接任大熱艾歷尼：正在學英文

前祖雲達斯主帥艾歷尼盛傳是下任曼聯領隊的大熱人選，根據意大利傳媒《Tuttosport》透露，艾歷尼與曼聯已進入談判合約的階段。

艾歷尼在波蘭華沙出席活動時，未有直接回應加入曼聯的傳聞，「我的英文水平一般，但我現時很努力地學習英文。」