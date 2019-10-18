【單車．亞錦賽】梁寶儀重傷過後再登高峰　個人追逐賽奪銀

在韓國鎮川舉行的「亞洲場地單車錦標賽」，香港由梁寶儀奪得女子個人追逐賽銀牌，她亦創下自己生涯的最佳成績。

梁寶儀今日（18日）早上出戰女子個人追逐賽資格賽，以3分43.623秒排總成績第2位，得以進入金牌戰，同時創下自己的個人最佳時間（PB）。下午的金牌戰，寶儀與資格賽首名的韓國車手Lee Jumi交鋒，最終她踩出3分44.626秒，奪得銀牌，成為繼昨日的男子團體追逐賽銅牌後，香港今屆第2面獎牌；Lee Jumi則以3分37.988秒獲金牌。



同日港將張敬樂出戰男子個人追逐賽銅牌戰，踩出4分27.386秒，以0.338秒之差敗予韓國車手Min Kyeong Ho，失落獎牌。

梁寶儀首度在亞錦賽獲得個人獎牌。（香港單車聯會提供）

曾受重創骨裂 帶住9枚鋼釘創個人最佳



梁寶儀與胞妹穎儀同是香港單車代表，梁穎儀在去年亞運奪得女子公路個人計時賽銅牌，而姐姐寶儀去年亞運前右手受創骨裂，到今日作賽之時，仍鑲了9枚鋼釘，她透露：「第一次手術不成功，舊鋼板釘住的位置太脆弱，未能固定，要再重加鋼板、釘住未動過手術的骨頭，才能成功」。



鋼板、鋼釘對於許多單車運動員來說，都是正在、或是曾在體內存在過的一部份，鋼板鑲在體內，當然不會舒服到哪裏去，寶儀也坦言：「的確會有不適，但至少現在不會發出『聲音』」，受過重傷、頂住不適而創出個人最佳成績，那是強韌的意志。至於何時能夠拆除這些體內部件？則尚要視乎寶儀能否取得夢寐以求的東京奧運資格，今次在亞錦賽取得佳績，無疑對奧運資格是一大助力。