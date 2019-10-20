【英超．雙紅會】利物浦全勝未敢放鬆　高普：爭標路上重要一戰

曼聯今周英超主場鬥利物浦，位列榜首的「紅軍」當然想繼續運勝之勢，領隊高普明言今次「雙紅會」十分重要，奪得歐聯未有令球隊鬆一口氣，「依然十分渴望贏得更多獎盃」。

高普今季帶領利物浦在英超取得好開始，至今8戰全勝，連續兩個月都贏得「最佳領隊」獎，但高普認為不能沉淪於得獎的喜悅大久。他說：「得獎感覺當然好了，但這（9月最佳領隊獎）亦已經是過去了。」

高普連續兩個月奪得最佳領隊。（Getty Images）

利物浦今季聯賽暫時8戰8勝。（路透社）

利物浦去季奪得歐聯冠軍，高普打破多次決賽不勝魔咒，但明言不會鬆懈下來：「不少人都會認為我們贏了歐聯就會放鬆下來，事實並非如此，我們仍渴望奪得更多錦標。」

今季至今8戰全勝，高普希望球隊可以繼續好表現：「我們希望有個好開始，現在是時候要繼續這種表現。我們爭取最高的榮譽，所以我們想贏每場比賽。」

利物浦上季英超雙紅會取得一勝一和。（Getty Images）

利物浦激戰連場

利物浦在國際賽檔期後可算是硬戰連場，雙紅會後還要對熱刺、阿仙奴，還要應付歐聯，對曼聯一戰變得十分重要。

高普說：「今仗是場重要的比賽，因為之後還有歐聯及熱刺，賽程絕對不容易。我們一定要準備好，但我們要為對曼聯一戰做好準備，對爭標來說，這是一場大戰。」