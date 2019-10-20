【英超】車路士一球小勝紐卡素　阿里完場前建功助熱刺迫和屈福特

車路士及熱刺在主場分途出擊，車路士全場控制戰局，箭頭譚美阿巴謙多次埋門卻未有進帳，終在73分鐘由馬高斯阿朗素打開缺口。 頹勢未止的熱刺，主場面對榜末的屈福特，早段失守後久久未能扳平，直至屈福特門將賓科士打與隊友一次誤會，迪利阿里才射入空門，總算免卻三分盡失。

在各大賽事4連勝的車路士，今仗在主場史丹福橋迎戰紐卡素，主帥林柏特繼續派出譚美阿巴謙﹑美臣蒙特及赫臣奧杜爾等年青球員任正選。

上場聯賽力克曼聯的紐卡素，開賽早段反客為主，多次威脅車路士防線，但未能先開紀錄。紐卡素門將杜巴夫卡出迎解圍時，省中衝前的阿巴謙，但皮球未有直飛龍門；及後赫臣奧杜爾連番左路發難，但蒙特及韋利安埋門同樣無功而還。球證在上半場末段被紐卡素球員省中後，退後時更失平衡倒地，吹停賽事，他及後陣幽默地向兩隊球隊鞠躬致歉。

韋利安接應赫臣奧杜爾傳中，可惜頭槌攻門未能命中目標。（路透社）

球證出洋相後，幽默地向兩軍球員致歉。（路透社）

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車路士與紐卡素在上半場互無紀錄。暫以8球領先射手榜的譚美阿巴謙，易邊後力壓紐卡素後防跳頂，又曾面對空門，但不是頭槌中楣彈出，就是攻門被對方守衛封走，運氣欠奉。

「藍戰士」及後攻勢逐漸入肉，並調入普列錫加強攻力。戰至73分鐘，車路士右路發難，中路的赫臣奧杜爾橫傳予後上的馬高斯阿朗素勁射入網，終於打破悶局，結果於主場一球小勝。

馬高斯阿朗素接應赫臣奧杜爾的助攻勁射破網，打破缺口。（路透社）

另一支倫敦的「Big 6」球隊熱刺，主場迎戰今季未嘗一勝的屈福特。為屈福特正選披甲的韋碧克，開賽4分鐘便因傷退下火線，但球隊於兩分鐘後先拔頭籌，真馬特（Daryl Janmaat）右路助攻傳中，杜哥利（Abdoulaye Doucoure）撞射入網，取代熱刺受傷門將洛里斯把關的加沙寧加，6分鐘便告失守，屈福特靠這入球在上半場領先。

屈福特的杜哥利為球隊在6分鐘先開紀錄。（路透社）

剛從韓國歸隊的孫興慜下半場入替，他在右路一次突破勁射，可惜省中門楣彈出。屈福特門將賓科士打出迎時與隊友相撞，未能打走皮球，結果被迪利阿里射入空門，熱刺於86分鐘終於追成平手，但仍只能主場袋走1分，與勝利無緣。

孫興慜半場入替後積極為熱刺平反敗局。（路透社）

迪利阿里因為屈福特後防一次失誤，射入空門為球隊扳和。（路透社）

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