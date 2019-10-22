綠嶺連綿，海天相連，水塘群島，星羅棋佈。 位於大欖郊野公園的「千島湖清景台」自半年前啟用後，成為香港行山郊遊的熱點。為何會叫「千島湖清景台」而非觀景台？漁護署怎樣決定選址？興建時又有什麼有心思細節？什麼季節去看風景最漂亮？由策劃這個清景台的農林督察跟大家分享。

由大棠出發，沿麥理浩徑第10段走，人潮絡繹不絕。不少迎面而來的山友，都表示從「千島湖清景台」行過來，紛紛大讚風景漂亮，有人更叫漁護署多建些類似的觀景設施。看到「千島湖清景台」如此受歡迎，最心滿意足的相信是與記者同行的一級農林督察任永耀。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

在麥徑第10段有個路口，有清晰的指示，行樓級上千島湖清景台。（顏銘輝攝）

上周末（10月19日）是首屆「香港山徑日」，負責郊野公園深井管理站的任永耀帶領環保局局長黃錦星、漁護署署長梁肇輝等，由大棠步行到「千島湖清景台」。他以「主人家」的身分，向局長及嘉賓介紹沿路風光，以及由他跟所有深井管理站同事合力策劃興建的清景台。

用榫位及金屬柱鞏固樓級

走到山坳，有個分岔口，路旁有塊精美的指示牌，標明往清景台的方向。任永耀向嘉賓介紹此牌來自一塊紅膠木，木上的文字及圖案由大棠管理站的技工雕刻繪畫；他還介紹上清景台的樓級由木所砌，木頭間由別具心裁的榫位，並由深入泥土的金屬柱鞏固。

任永耀說：「我喜歡用木去造路，不用跨太大級，而且木頭感覺上軟身，踏上去幾舒服。」他在麥徑與清景台連接路的路口介紹幾分鐘，順道等一等落後的嘉賓，但在這段短時間，一行人已經要多次讓路，在狹窄的山徑上左閃右避，說了不知多少句「不好意思」，因為清景台太受歡迎，遊人從屯門及元朗兩路蜂擁而至。

「千島湖清景台」行山路線介紹：

大棠出發上「千島湖清景台」 俯瞰大欖涌水塘

大欖涌起步登清景台賞水塘美景 經大棠落山

任永耀表示事前想不到那麼多行山人士喜歡千島湖清景台。（顏銘輝攝）

由麥徑行65級樓級上去

踏上65級樓級，上到一個小山頭，景色開揚，已可窺見大欖涌水塘的千島湖美景。任永耀說：「我們第一次行上來，已經覺得很壯觀，之後再行入到現在清景台的位置，就決定在這裡建路。其實，這條路本身都有人行過，一些冷門行山隊以前都來過，會有些正常人見不到的路。」

繼續前走，面前的已是康莊大道，闊寬好行，兩人並肩，也不覺擠擁。任永耀說：「想用天然一點及可持續性的方法造路。除了頭段比較斜要建梯級，我們之後都用泥路。」平坦泥路的背後，隱藏住造路者的努力及心思，他續說：「表面有時會有層水土流失，我們要馬上修補，否則就會沖蝕得很厲害。」

任永耀指這段路微微凹下來，方便去水。（顏銘輝攝）

平坦泥路去水設計別有心思

行至一處小斜路，平平無奇，沒有任何石砌排水坑，但他解釋：「我們暗暗地在這條路造了很多去水位。你見到會有一些凹位，令水不會沿山路流，可以從凹位流往山坡，這些是以前造單車徑的心得。」短短的一小段路，每個彎位及起伏都有考慮水流走向，因為水流是破壞山徑的一大元兇。管理好水流，山徑就會更耐用。

很快，就行到清景台，木樁包圍作欄，兩層大石為台；人山人海，想找個拍照的位置也不容易。任永耀解釋：「這個位置以前都很少草，多石頭。我們就用原來的石頭去建這個兩層的台，我們都不是造得很平，想造到以前的效果。」為求找另一個角度拍照，有人冒險跨過圍欄，沿以前行山隊留下的小路，落到下面的大石。

任永耀向綠惜地球的義工解釋千島湖清景台行山徑的造路心思。（顏銘輝攝）

任永耀表示，這兩層的石台都是由原地的石頭搭成，而且搭得不太平，希望造出原有的感覺。（顏銘輝攝）

任永耀解釋清景台的由來，他說：「千島湖不是近兩年才出名的景點，我來這個區做之前已經知道。本身有幾個看千島湖的位置，有兩個在九逕山下，比較難行，一來不太安全，二來上去都很辛苦。有些市民都想看千島湖，我們就想想辦法。」

為麥徑第10段增添景點

「最初的想法是，會不會有方法造路？可以簡單安全地上去九逕山下那兩個位置。我們後來發現很難做到，但死心不息，想在地圖上找個山頭，不太高又方便行到。」任永耀還想藉此為麥理浩徑第10段找個具代表性的景點，他續解釋：「麥徑10段比較悶，順勢看看可不可以找個位置，能由麥徑10段行過去。」

方便建路、風景壯麗、又近麥徑之外，任永耀表示還有一個原因決定現時「千島湖清景台」的選址，他說：「本身樹不多，不用斬很多樹，不會有阻擋風景的植被。這個位置的優勢是，我們做的工夫不多，破壞自然亦較少，就可以造出段路出來。」

由任永耀及他深井管理站同事合力策劃興建的千島湖清景台，成為行山人士的打卡熱點。（顏銘輝攝）

+ 2

任永耀在去年5月找到這個完美的觀景位置，11月開始動工，動員整個管理站廿多人，花了3個多月時間，於今年2月竣工，並於3月啟用。「完全想不到那麼多人來清景台！」任永耀說：「山友有心，一傳十、十傳百，望到Facebook及Instagram上很多人講，大家的意見都正面。有些行山人士以前都去過其他千島湖的觀景位置，覺得這個簡單、安全、容易到達又方便。」

夏季觀千島湖最漂亮

從清景台望出去，大欖涌水塘一覽無遺，而塘中彎彎曲曲的無名小島，原來在任永耀及他的同事眼中都各有名字，有個像英文字母「E」字故命為E島，有個像鱷魚頭故得名鱷魚島，另外還有恐龍島及逗號島，只要加點想像力，相信都會找得到。

秋冬是行山的好季節，但不是看千島湖的好日子。任永耀說：「就日光的話，如果想水影靚、樹又比較嫩綠的話，都是4至7月來最好。日光打落去，會正光一點。現在（10月）有點側光，顏色比較暗啞，水又不太綠。時間的話，早上10時到4時也可以。」

環境局局長黃錦星及漁護署署長梁肇輝在上周末的「香港山徑日」到訪千島湖清景台，他們與嘉賓、義工等在美景前留影。（顏銘輝攝）

千島湖清景台望出去的風景，左下的那個是E島，上面是鱷魚島，再上是恐龍島。（顏銘輝攝）

為何叫清景台而非觀景台？

自清景台啟用後，記者一直好奇，為何其名字會用清景台，而非觀景台？直至遇上任永耀，終於知道答案，他說：「比較各個觀景位置，其他位置較遠又較難去，看到的角度都不如這個清景台。你會覺得整個人入了千島湖之中，180度看到整個環境，視野廣闊，可以很清楚見到整個風景，所以叫清景台。無獨有偶，我們有個主要負責這件事的同事，又叫阿清，所以順利成章。」

「我覺得清景台會令大家容易記一點，觀景台就太普通了。」