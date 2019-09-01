【千島湖行山路線】大欖涌起步登清景台賞水塘美景　經大棠落山

受風暴「韋帕」環流影響，近幾天持續天陰及有大雨，是日天氣才略為轉佳，走水泥路或大路就最適合不過。趁尚餘最後兩三小時的日光，決定欣賞遠足界盛名的「大欖涌千島湖」景觀，那裏位置麥徑十段旁邊，最近漁護署更特意建了座觀景台，方便遊人。

大欖涌千島湖（北潭坳Blog授權轉載）

日期：2019年8月3日（六） 路線：屯門公路轉車站—大欖涌村—大欖涌水塘—麥徑十段（逆走）—千島湖清景台—伯公坳—大棠荔枝園—大棠山道

從荃灣乘巴士到屯門公路轉車站起步，首先往下走一層，穿過公路下方、青山公路、大欖涌村至大欖懲教所。大欖懲教所閘口上，循例有類似「閒人免進」字句，只要一直沿馬路向前走，不要在懲教所範圍長時間逗留或隨處亂走就可，因為那裏是遠足者通往大欖涌水塘的主要途徑之一，懲教所靠近水塘的一端也沒有明顯閘口或更亭，有緣的話還可近距離目睹囚犯工作。

懲教所內有三道馬路往大欖涌水塘，由於是日要到千島湖觀景台，最快捷的方法是走最西面的馬路上山，離開懲教所時會先穿過一座橋。抵達塘畔，再穿越燒烤場，接越野單車徑往麥徑十段。既然那裡屬越野單車徑，斜度當然不會高，只有零散出現的樓梯。

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在曲折的單車徑走了超過半小時，穿過小水壩後就到達麥徑十段馬路，此時就要不斷向上走，直至下一個明顯的路口時就轉往大棠方向，往大棠方向山徑也是平路為多，不經不覺間到千島湖清景台入口，大約在標距柱Ｍ181至Ｍ182之間，至於為何叫「清景台」而非「觀景台」，看來漁護署想強調那裡是觀賞千島湖景觀最清晰的地方。過往觀景台入口並無任何指示牌，而且沒有正式位置，坳仔過往也錯過幾次。

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轉往清景台方向，走約五分鐘，就可在海拔約250米位置，鳥瞰大欖涌水塘全貌，也是行程中地勢最高的地方。水塘所謂的「島」本身並非一個島，大概有不少曲折的內灣，而且丘陵處處，自從變成水塘後，地勢較低的位置就被塘水淹沒。正值盛夏後期，加上連場大雨剛過，在水量幾乎滿溢情況下，「島」的數量比較多，美中不足的是沒有藍天白雲襯托，視覺上不能欣賞到清澈的塘水，但畫面總較旱季為佳。

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「清景台」還可看到東涌、赤鱲角機場及大帽山風光，在此一直逗留近半小時，之後原路退回麥徑十段，經過西伯公坳往大棠山道，然而坳仔想試另一路下山，於是就在伯公坳的「城牆」下方沿「大棠谷」指示牌一直下行，很快就到一處郊遊場地，但地勢低窪，有些位置仍被雨水淹沒，之後在另一個指示牌，沿捷徑快速下抵大棠荔枝園，其實當時已過了開放時間，但沒有閘口阻隔，可安全離開，最後續走大棠山道，回到大棠路乘巴士至朗屏站作結。

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