【行山】香港山徑日慶祝麥徑40周年　退休工人：曾被誤認囚犯修路

環保團體綠惜地球在上周六（10月19日）舉行首屆香港山徑日，推廣可持續行山徑以及無痕山林的概念。漁護署署長梁肇輝藉機重申部門維修行山徑的政策，會盡量避免使用石屎，而採用石頭及木頭等天然物料。 今年是麥徑浩徑40周年，活動邀請到有份修築麥徑的退休漁護署員工輝哥及球哥出席分享，他們當年興建第3段，指上牛耳石山的路段具挑戰性。此外，兩人不約而同地笑言，工作時曾被行山客及朋友誤會為囚犯。

行山徑石屎化是香港山友關注的議題，漁護署署長梁肇輝在上周末的香港山徑日上向山友強調，如非必要，絕不會使用石屎修築行山徑。梁肇輝說：「市民可能對我們有些誤會。我們造山徑時，會有配合自然環境及安全兩個考慮。一般情況下，我們會用天氣物料，例如附近的沙石及塌樹的木材去造山徑。大部分由漁護署修築的山徑，都是用天然物料。」

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漁護署署長梁肇輝在「香港山徑日」活動上發言，談及署方維修山徑的政策。（顏銘輝攝）

有兩個情況會鋪石屎

不過，在郊野公園行山時，仍會見到石屎行山徑。梁肇輝解釋，有兩種情況會有石屎行山徑，他說：「第一，當我們接收管理時，這條石屎路已經存在，例如村路一般都是用石屎的。另一種是地勢險要或者水土流失情況嚴重，我們用一些人工的木板或石屎板去鞏固。」

郊野公園的行山徑約長500公里，全由漁護署管理及維修，梁肇輝坦言前線同事十分忙碌，尤其近年使用者愈來愈多，加速山徑損毀。他說：「我們山徑的競賽活動愈來愈多，差不多每個星期都有山徑活動，對山徑造成壓力，同事們都加把勁去維修。很多行山徑都沒有車路到，同事要不停行，攀山涉水，帶住工具去維修。」梁肇輝補充，前線員工還要更新地圖資訊、修剪雜草、維修其他設施，有時更要執法。

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綠惜地球總幹事劉祉鋒（左）及漁護署署長梁肇輝（中）在台上交流。（顏銘輝攝）

山徑維修追不上受損

自去年中起，環保團體綠惜地球開展「共築可持續遠足山徑 - 無痕山林教育計劃」，舉辦多項公眾活動，例如成立「自己山徑自己修」義工團以及上周末的香港山徑日。綠惜地球總幹事劉祉鋒也同意梁肇輝所說，感嘆：「山徑維修遠遠追不上山徑受損的情況。不停維修並非治本之法，大家應該減少破壞山徑。山徑保育也要從源頭出發。行山時，行正山徑中間，不要踩旁邊的草及樹木，有些人愈踩愈闊，令水土流失更嚴重。另外，不要自行開闢山徑。」

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環境局局長黃錦星（左二）亦有出席活動。（顏銘輝攝）

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兩退休漁護署工人分享

今年是麥理浩徑40周年，活動邀請到前漁護署助理署長王福義、麥徑首個全走活動「麥理浩徑通走」主辦人陳志安以及兩名退休漁護署工友分享40年前的點滴。周凱輝及溫廣球同樣在1978年1月16日加入當時的漁農署，在西貢海下區工作，負責開發郊野公園及修築麥理浩徑第3段。

由北潭坳上牛耳石山的一段麥徑十分陡峭，現在行也不輕鬆，更何況是修建山路。周凱輝憶述：「那段很難搞，有些位置太『企』，無可避免要加水泥，所以我們要拿水、英泥上山去砌石。」溫廣球覺得當年開路極具挑戰性，他說：「有些路很細很窄，但我們要開到3尺闊；有些位置甚至沒有路，我們就強行開路出來。」他們每天要行個多小時才到施工地點，午飯就在山上吃乾糧。

活動邀請到周凱輝（中）及溫廣球（左）兩名退休的漁護署工人分享40年前維建麥徑的經歷。（顏銘輝攝）

周凱輝及溫廣球當年18、19歲左右加入漁護署，之後為郊野公園及行山徑奉獻大半生。他們記得當年的西貢山頭很多沖蝕區，樹林很少，而且上班交通不方便，初期連西沙公路也沒有，要搭街車上班，後來才有巴士。

修築山徑時被當作囚犯

被問到工作時的趣事，兩人不約而同表示，曾在修路時被誤認為囚犯。溫廣球說：「我們在麥徑開路，遇到行山人士，見到我們就說：『這班是囚犯！』我們都笑了。」周凱輝甚至被朋友誤會，他解釋：「我們那時穿藍衫藍褲，有個朋友行山見到我就問：『你衰乜野？』我跟他解釋，我在漁農署工作。」

前漁護署助理署長王福義（左起）與溫廣球及周凱輝在台上分享。（顏銘輝攝）

下周六將是麥徑的40歲生日，周凱輝及溫廣球希望漁護署的新一代可以薪火相傳，繼續維修麥徑。另外，陳志安及王福義也有相同的願望，在香港山界打滾一個甲子的陳志安說：「要好好維修麥徑，讓世界知名，因為有部分太爛了，最主要是比賽多及人多，一定要維修及保育，希望大家及義工努力，保護這條國際知名的麥徑。」王福義則說：「麥徑是個標誌，代表香港人對環境的保護，讓世人見到我們是愛護環境的。」

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