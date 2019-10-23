【行山．01山記】與黃錦星同行千島湖　他一句話令漁護署長更大力

特區政府有沒有與香港市民同行？不予置評，但記者上周末真的跟環境局局長黃錦星一同行山，由大棠行去「千島湖清景台」。一眾出席活動的嘉賓及官員之中，黃錦星真的行得最快，一直帶頭，氣定神閒。如果想跟黃錦星同行，體能差一點都跟不上。

上周末（10月19日）由環保團體綠惜地球舉行的「香港山徑日」，邀請到環境局局長黃錦星及漁護署署長梁肇輝等官員出席，除了「例牌」講話，他們還會維修山徑，以及行山去今年新建的清景台。

《01山記》是記者上山工作後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

黃錦星聽漁護署介紹維修山徑。（顏銘輝攝）

黃錦星拿起維修山徑用的木樁。（顏銘輝攝）

黃錦星（左一）、梁肇輝（左二）出席「香港山徑日」，一起做人鏈搬石頭。（顏銘輝攝）

前漁護署署長王福義亦出力搬石頭。（顏銘輝攝）

黃錦星首次體驗山徑維修

他們先嘗試造石籃，將石塊放在麻繩袋，再將石籃放在路旁斜坡上，以防水土流失。石籃的作用是，當雨水流至，水可經石隙流走，而沙泥則會被石塊截住。做人鏈搬石塊難不到局長及署長，輕鬆完成。

之後，黃錦星及梁肇輝嘗試另一個造路方法，用槌仔打木樁。黃錦星似乎不太擅長打木樁，而當梁肇輝打木樁時，黃錦星在旁用特別的方法為他加油，「你當支木樁是我！」不排除這個原因，梁肇輝打得很大力。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

黃錦星及梁肇輝戴上頭盔，體驗維修山徑。（顏銘輝攝）

黃錦星用細槌打木樁。（顏銘輝攝）

輪到梁肇輝打木樁，黃錦星在旁為他加油。（顏銘輝攝）

本身喜歡行山郊遊的黃錦星是首次體驗修築山徑，他笑言：「我行過那麼多次山，是時候有借有還。」黃錦星表示香港500公里行山徑，單靠漁護署維修真的做不完，他說：「政府有重要的角色，但民間及相關團體都要一起努力做，組織義工去體驗維築山徑，明白步步山徑皆辛苦。」

黃錦星行山體能好

完成山路維修後，黃錦星拿住他的水樽，與幾名漁護署人員帶頭，沿麥理浩徑第10段往「千島湖清景台」。一行人有官員有嘉賓，人人體力不一樣，但黃錦星肯定是體能較好的一群，總是帶頭，而且帶得相當輕鬆，一路上跟大棠及深井管理站的農林督察聊天，氣定神閒。

「這個清景台幾時起的？」黃錦星問。

「只是起好半年。」漁護署的農林督察答。

「難怪我未行過！」黃錦星恍然大悟地應道。

為了等行得較慢的嘉賓，帶頭的黃錦星停下來，與漁護署的農林督察聊天。（顏銘輝攝）

梁肇輝撐住行山杖，一步一步行上去千島湖清景台。（顏銘輝攝）

有山友想要「大嘥鬼」T恤

由麥徑上清景台，要上一段連續65級樓梯，黃錦星上到去，沒有氣喘，見到美景就去拍照。有幾段路，記者跑前一段，打算回頭影黃錦星，但有幾次一轉頭，已經見到他幾乎行到我面前，拍不到多少張。另一邊廂，其他嘉賓就有點吃力，例如梁肇輝撐着行山杖，行到臉紅紅。

特區政府民望低迷，真的不是每位官員都夠膽在這個時候與市民直接對話。沿路上，都有市民要求與黃錦星合照、聊天甚至開玩笑。在清景台，有市民大叫：「局長，我想要你件衫！」身穿「大嘥鬼」上衣的黃錦星不假思索地說：「我現在脫下來給你。」那人馬上笑道：「我有局長原味衫呀！」當然，大家只是說笑，亦感受到「大嘥鬼」這個卡通人物的確幫到黃錦星與市民拉近距離。

黃錦星拿住他的水樽行山。（顏銘輝攝）

在千島湖的路上，行山客與黃錦星合照。（顏銘輝攝）

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「五大訴求」、「止暴制亂」等字眼在近日的社會氣氛中，都彷彿有點禁忌，但黃錦星活動上都用過這些字講笑，例如山野無痕有7大原則，他就說：「在國際間，珍惜郊野的話，有七大訴求，今日的活動主要講其中兩大。」之後他續講解那兩大訴求，就是「止暴制亂」，不要在郊野中暴走，要在現行的山徑上行山，還有不要亂扔垃圾。

黃錦星及梁肇輝在千島湖清景台合照。（顏銘輝攝）

回程時趁人少，黃錦星與自己維修的山徑合照。（顏銘輝攝）

黃錦星70年代時的行山露營。腰部配備的是當年流行的腰帶型金屬壺膽。（黃錦星提供）

另外，有些行山徑欠缺維修，又有水土流失，會令造路的木條及樁柱從地面凸起，容易絆到行山人士。記者向梁肇輝反映，他也發現麥徑第10段現場也有這個情況；他表示一直有留意，漁護署會積極跟進，避免行山人士因此受傷。