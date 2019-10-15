【行山．01山記】雲南香格里拉TNF之旅　首嘗高原反應之痛苦

應The North Face（TNF）邀請，到雲南香格里拉出席防水物料Futurelight發布會，人生首次到海拔3000米以上。除了初嘗高山反應的難受，旅程中獲益良多，認識到不少猛人，亦首次在雲貴高地行山。

由成都搭飛機到香格里拉，短短個多小時，就從低地來到海拔超過3000米高的高原，馬上感受到高反。首先，感到胸口有點痛，手臂也有點酸軟。行入酒店房要經一段樓級，行了幾步，已經喘氣。首晚睡得不好，多次醒來，每次醒來的感覺好像睡了很久，但其實每次只睡了一小時左右。

第二晚頭痛嘔吐

在香格里拉的第二日，胸口沒有痛，手臂也沒有酸軟，但感覺不是太精神，未知是高反還是睡得不好影響。正當以為逐漸適應高山氣候之時，在第二晚突然不舒服。晚餐後睡了兩小時，在半夜起來，再難以入眠，感到頭痛及噁心，還有胃部不適，把晚餐嘔出來後，才覺好一點。

酒店房間分佈在山坡上，出入都要行樓級或者斜路。初到高原那晚，行幾步樓級都喘氣。（顏銘輝攝）

在旅程第二日，The North Face在酒店的草地舉辦歡迎會。（顏銘輝攝）

半夜失眠變「失明」

整晚很辛苦，頭痛一直在，整個人沾寒沾凍，穿上幾件衫及蓋上被子也不覺得熱；胃部感覺很矛盾，感到肚餓，但又「頂住頂住」。順帶一提，睡到某個時候驚醒，發現眼前全黑，難道高反會令人失明嗎？後來我開了床邊手提電話的螢幕，才發現自己是看得到東西，原來自己嚇自己，只是整間酒店停電。

好不容易，捱到第三天的早上，馬上去吃早餐，食了兩碗粥，再服兩粒「必理痛」。吃了東西加上服了藥，感覺情況好轉，沒有頭痛，中午行山4小時，也沒有問題。

活動第二日，天色相當好。（顏銘輝攝）

當地人向參加者介紹茶馬古道的歷史文化。（顏銘輝攝）

然而，行山後回到酒店，情況又轉差，再次頭痛及胃部不適。儘管第三晚有豐富的氂牛火鍋，但胃部「頂住頂住」，胃口欠佳，只能淺嚐幾塊。我數一數藥物，如果第四日仍然不適，還有足夠「必理痛」捱到回香港。可是，第三晚突然睡得幾好，半夜12時入睡，一睡就到早上5時半。

是高反還是感冒？

可能是解決了失眠，或者適應了高原氣候，第四天感覺痊癒，胃部及頭部都沒有不適，但可惜我已經完成旅程，要回香港去。回顧這幾天的身體狀況，真的不肯定我第二晚是高反，還是着涼感冒，因為症狀太相似。

參加者正在聆聽分享。（顏銘輝攝）

簡單的行山杖使用教學。（顏銘輝攝）

參與Futurelight發布會

不過，可以肯定的是，平時身體有點不適，睡覺好就能解決，但高原容易失眠，難以用睡眠去治療小病。因此，到高原定要做足保暖，萬一着涼感冒或者其他小病，會較難痊癒。

The North Face舉辦這次Futurelight發布會之旅，邀請了很多猛人，例如馬來西亞Youtuber小屁孩及印尼KOL Rikas Harsa，而最令我印象深刻的是新加坡探險家邱瑞昭，他是首位征服七大洲最高峰以及南、北極的東南亞人。

The North Face的Futurelight發布會。（顏銘輝攝）

嚮導哥哥摘野海棠。（顏銘輝攝）

+ 5 + 4 + 3

受身體不適影響，我最後在第三日選擇行最簡單的路線，就是酒店的後山。雖說是簡單，但並非香港那種城門水塘的級數，感覺上山有點像上釣魚翁，由海拔3200米上到3500米，而落山的路則有點似九逕山，而最後回到酒店的那段路，更加是沒有路，而是由嚮導哥哥開路行出來的。

嚮導哥哥沿途介紹植物

比起山下香格里拉的風光，我在路上更注意嚮導哥哥的一舉一動，究竟一個雲南的登山嚮導是怎樣呢？一開始，他就介紹植物，採摘了一些野海棠的果實給我品嚐，味道像話梅。除了野海棠，他還介紹遍佈草原上的狼毒花，以及具藥用價值的三七。

草原上滿佈狼毒花。（顏銘輝攝）

從山上俯瞰香格里拉的景色。（顏銘輝攝）

嚮導哥哥了解植物，還懂得動物。在草原上有群馬匹吃草，他發出「屈殊」的聲音，馬群不吃草，紛紛抬頭望向我們，而我照辦煮碗「屈殊」，馬群就不理會我。嚮導哥哥還認到山上的蟻丘，他會將自己吃剩的午飯，倒在蟻丘之上；故勿論此舉對不對，但他確實有心思，先將雞肉腸砌成細細粒才倒，方便螞蟻搬運。

嚮導哥哥是藏人，曾到印度留學，懂藏語、印度語、普通話及英語，就連尼泊爾文都略懂，相當厲害。在路上，還發現到他一項特殊技能，他在路上摘了一些花花草草，很熟練地就將花草織成花圈。

總結4日旅程，認識各地愛好行山的朋友，當然可喜，體驗香格里拉遠足，也是大開眼界，但最難忘的，還是親身感受高山反應。

嚮導哥哥懂得織花圈。（顏銘輝攝）