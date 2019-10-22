【單車・亞錦賽】李慧詩8成狀態奪兩金　日本車手送「驚喜」

香港單車代表隊日前在第40屆亞洲場地單車錦標賽，豪取4金1銀4銅，其中「牛下女車神」李慧詩個人獨取兩金，她今日（22日）與隊友凱旋回港，談及比賽期間的「驚喜」，亦展望不久後開始的世界盃。

李慧詩作為應屆世界錦標賽爭先賽及競輪賽冠軍，在亞錦賽於這個項目封后，可說是預期之中，她說，自己每年都以9月及10月為休息月份、10月底才會重拾狀態應付重開的世界盃賽季，所以在8成狀態下放鬆心情下出戰亞錦賽，「表現還可以」。

香港單車隊完成亞錦賽後回港，一眾運動員掛起努力得來的獎牌合照。（梁鵬威攝）

但Sarah亦坦言奪金較預期困難，尤其日本車手（小林優香）在爭先賽的戰術予她驚喜：「日本的戰術讓我最驚喜，多數人會用爆發力應戰，但她們則運用速度耐力，3圈都一樣快」，體驗到對手的新戰術，亦是Sarah今次亞錦賽的最大收穫，「令我這段時間可以想想，世界盃如何才能做得更好」。

李慧詩與隊友回港5天後，就要再出發參加世界盃。（梁鵬威攝）

世界盃賽季展開在即 李慧詩望測試不同戰術



回港訓練5天後，港隊就要再出發到白俄羅斯，參加2019/20賽季世界盃場地單車賽第1站，Sarah對此相當期待：「沒有特定指標去奪幾多個獎牌，最想試到不同戰術，希望對手也有新方法對付我，不要到奧運才被殺個措手不及。」她指出，近期進行的歐洲錦標賽及大洋洲錦標賽中，可以見到主要對手們狀態不俗，期待屆時交手。



世界盃場地單車賽共有6站，包括首站白俄羅斯明斯克站、英國格拉斯哥站、香港站、紐西蘭劍橋站、澳洲布里斯班站及加拿大米爾頓站，李慧詩表示暫不會參加劍橋站，而會到主要對手莫頓（Stephanie Morton）主場澳洲布里斯班站參賽。香港站將在11月29日至12月1日在香港單車館上演，門票現已開始發售。