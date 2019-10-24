【F1】FIA判Racing Point勝訴　雷諾日本站成績遭DQ

Racing Point（前身印度力量）在日本站後向國際車聯（FIA）投訴，指雷諾的煞車平衡系統（Brake Bias）違規。 FIA周四（24日）作出裁決，判雷諾違規，取消這支法國車隊在日本站的成績。

Racing Point在日本站後向FIA送上一份12頁長的投訴書，指控雷諾剎車平衡系統違規，指該支法國車隊賽前已預設了剎車平衡的設定，比賽中會按比賽距離自動調校，車手毋須自己按軚盤上的按鈕。

雷諾於日本的分數全失。（Getty Images）

雷諾仍有權上訴。（Getty Images）

違反「電子輔助」條例

FIA檢查後指出，雷諾的剎車平衡系統並非預設，亦非如投訴中所指的「按比賽距離作出改變」。

雖然沒有違反科技規條，但賽會指雷諾違反了競賽守則中，關於「車手輔助」的條文，即車手必須自己在沒有輔助下自己駕駛賽車；由於雷諾的系統讓一對車手侯根保（Nico Hulkenberg）及列卡度（Daniel Ricciardo）不用在比賽中作出相關調整，故屬於「電子輔助」工具，即使系統沒有讓車手在技術上有得益或者提高他們的反應，仍屬違反相關守則。

Racing Point在日本站後作出投訴。（Getty Images）

正因如此，在日本站分別得第6及第10的列卡度及侯根保，被FIA取消成績。

二人「被DQ」後，日本站成績大變，Racing Point的史杜爾（Lance Stroll）及紅牛二隊的基亞特（Daniil Kvyat）升上位排第9及第10，而法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）、紅牛二隊的加斯利（Pierre Gasly）及Racing Point另一車手佩雷斯（Sergio Perez）的最終排名亦升到第6、第7及第8。

Racing Point與雷諾在車隊榜分數上差距不大。（Getty Images）

雷諾仍有權上訴，並已在社交網站專頁表明會考慮作出相關行動。雷諾在日本站的9分全失後，紅牛二隊及Racing Point在車隊榜與雷諾的距離拉近了不少，紅牛二隊現時只落後雷諾6分，而Racing Point就落後該支法國車隊10分，令餘下4場比賽一眾中游車隊的競爭增添不少變數。