【F1】畢頓回憶奪世界冠軍後轉投麥拿侖　樂與咸美頓大鬥法

與英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）做隊友確實不是一件易事，隊內競爭隨時更大。 不過，畢頓（Jenson Button）2010年以衛冕車手轉投麥拿侖，與咸美頓成為這支英國老牌車隊兩大車手，從未抱過做「二哥」的心態。

畢頓2009年效力布朗車隊（現為平治），駕駛BGP001，首7站賽事奪得6冠1季的絕佳成績，最後成為了當年世界冠軍。這名英國車手翌年轉投麥拿侖，成為了咸美頓的隊友。

畢頓最近在網台節目談及轉投麥拿侖，稱離開布朗全因太多未知數。

畢頓在麥拿侖與咸美頓關係不錯。（Getty Images）

畢頓2010年時成績比咸美頓優秀。（Getty Images）

「那時的情況很奇怪，我在布朗奪得了世界冠軍，但平治其後入主，令隊內充滿了未知數，」畢頓在《Beyond the Grid》接受訪問時說：「然後麥拿侖邀請我轉隊，沒有人會推卻他們的。他們一直都保持極高競爭力，而且平治那時戰力會怎樣亦是無人能預計到的。」

當時的麥拿侖戰力強橫，為例牌爭標分子。不過，紅牛2010年起成為了最強車隊，雖然麥拿侖一直保持競爭力，但與車手及車隊冠軍無緣。

畢頓指隊內競爭對兩人爭標影響不大。（Getty Images）

咸美頓一直都是麥拿侖一號車手，畢頓加盟時卻沒想過做「阿二」。39歲的畢頓說：「我沒想過到麥拿侖成為Number 2，他們亦知道我的想法。我要得到相同的待遇及零件，他們提供的合約與我效力布朗時的一樣，所以我想也不想就簽了。」

畢頓早前於英國站再次坐上布朗BGP001。（Getty Images）

「最想與最強車手比拼」

畢頓現時已退出F1，但仍在不同界別比賽落場「砌車」，可想而知他對賽車仍是甚有熱誠；所以，當年面對咸美頓，畢頓十分享受二人間的競爭。他說：「我愛賽車，最想就是與最強的車手比拼。能（在2010年）擊敗咸美頓當然好極了，但與比賽及爭標無關，（隊內競爭）影響其實不大。」

二人的隊友關係一直都十分好，到咸美頓2013年轉投平治為止，都是良性競爭。畢頓更曾在2011年得到車手榜亞軍，為他分數上贏「咸仔」的唯一一年。