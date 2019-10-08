【DTM】前F1車手「惡鬥」戰車車門　羅斯保車隊奪雙冠王

學車師傅叮囑大家，即使停車時也要雙手捉緊軚盤，但前F1車手確克（Timo Glock）在德國房車賽中，在高速的比賽中表演單手賽車，因為另一隻手要捉緊未能關上的車門。 即使如此，確克依然力抗對手的來襲，保住位置。

德國房車賽（Deutsche Tourenwagen Masters）上周末在海根霍姆（Hockenheim）舉行煞科戰，今站賽事有不少熟悉名字參賽，當中包括多名前F1車手如迪雷斯達（Paul di Resta）﹑畢頓（Jenson Button）及確克等人出賽。

前F1世界冠軍羅斯保（Nico Rosberg）的奧迪羅斯保車隊（Audi Sport Team Rosberg），由車手拉斯（René Rast）在車手榜封王，同時助車隊贏得總冠軍。

奧迪羅斯保車隊在今年的DTM奪得車手及車隊的總冠軍。（Twitter截圖）

確克在周六舉行的賽事中，雖然甫起步便登上第4位，但他的戰車卻突然遇上狀況，左面車門未能關上，尤其在經過路壆（Kerb）時，戰車震動使車門差點大開，使確克需要一手拉着車門，另一手繼續控制軚盤。

即使在如此惡劣的環境下，該名37歲的車手依然力保第4位，直至第10個圈進入維修站，結果確克以第6名完成賽事。

確克與戰車車門力戰10個圈（按圖放大）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票（按此進入）

確克在賽後訪問表示，因為車門問題使他們提早進入維修站，「我覺得車門在第2個圈已出現問題，但當時未算嚴重，當比賽繼續進行，車門問題使我戰車在直路未能交出應有速度，並未能追上前面的對手。同時，我們也逼不得已提早進入維修站維修車門。」