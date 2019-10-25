【劍擊．U23亞錦賽】何迪琳一劍之差飲恨　港隊個人賽摘兩銀一銅

劍擊U23亞錦賽，力爭衛冕的香港小將何迪琳（Debbie）在決賽鬥日本的Narita Ruka，結果在決一劍下僅敗，未能衛冕，港隊以兩銀一銅完成個人賽。

在去年U23亞錦賽封后的何迪琳（Debbie），今年夥拍佘繕妡﹑黃琛之及陳祉澄出戰女子重劍個人賽。力爭衛冕的Debbie，在小組賽6戰全勝，並以頭號種子身份強勢晉級淘汰賽，她先後輕取馬來西亞及哈薩克選手，在半準決賽硬撼淘汰16強擊敗佘繕妡的韓國劍手Park Jinjoo，並以一劍之差力克對手，躋身4強，穩奪獎牌。黃琛之及陳祉澄一同在32強止步。

何迪琳（右）在8強力克韓國劍手，為港隊穩奪一面獎牌。（資料圖片／趙子晉攝）

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何迪琳與另一名韓國劍手Seok Taeyoung爭奪決賽席位，Debbie在開局與對手不分上下，一度打成5：5平手，及後連取4劍「單燈」拉開比分，以15：10再挫一名韓國劍手殺入決賽。

Debbie在決賽鬥日本的Narita Ruka，在次節被拉開5：8，但Debbie力追成9：9，二人爭持不下，以13：13完成賽事，需要以決一劍定勝負，惟Debbie一劍僅敗，無緣衛冕屈居亞軍。港隊以兩銀一銅完成個人賽，明日將展開女子佩劍及男子花劍的團體賽。

力爭U23亞錦賽衛冕的何迪琳，今年再度征戰女子重劍項目。（香港劍擊總會圖片）

Debbie指對手在決一劍時出其不意得分，她在賽後高呼無奈，「在決賽時一直相當專注比賽，即使落後亦以相當心態作賽，戰至最後20秒再輸一分才有危機感，幸好最後亦可扳和。決一劍的時候未有想過對方打我的手底，所以被她劍中的一刻只好無奈接受，未能衛冕是十分可惜。」

李曉杰與隊友陳卓謙一同在16強止步，未能為港隊增添獎牌。（香港劍擊總會圖片）

另外，男子佩劍派出李澤峰﹑陳卓謙﹑李曉杰及張愷駿角逐錦標，4人一同殺入淘汰賽，陳卓謙及李曉杰打入16強，惜分別不敵韓國及科威特劍手，無緣半準決賽，而李澤峰及張愷駿亦在早段告負，未能為港隊在佩劍增添獎牌。