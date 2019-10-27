【中超】陳俊樂地標戰創歷史　廣州富力補時遭河北絕殺

中超第27輪賽事昨日（26日）由河北華夏幸福主場迎戰廣州富力，兩軍後備席上都各有一名香港球員，分別是入籍中堅羅素及本地中場陳俊樂。最終在今年7月回歸富力一隊的陳俊樂，在下半場尾段獲派後備上陣，寫下富力隊史新章。

富力今場先由以色列射手沙希域（Eran Zahavi）先開紀錄，但主隊憑巴西前鋒馬卡奧（Marcos Vinicius Amaral Alves）於68分鐘頭槌追平。戰至85分鐘，富力守將鄒正因傷退下火線，陳俊樂終後備登場，不過此子最終未能助球隊守住和局。富力於補時階段遭VAR判處十二碼，結果被馬卡奧再一次射破大門，以1：2落敗。至於羅素今場最終則未獲上陣機會，令這場另類的「香港打吡」無緣上演。

廣州富力今場正選名單包括盧琳及陳志釗等球員。（廣州富力官網）

陳俊樂跟隊友在落敗後甚為失落。（廣州富力官網）

首度入選18人大軍 「一直做好自己」

陳俊樂的中超首演雖只上陣約10多分鐘，但已是廣州富力隊史第一位在中超登場的香港球員，富力官網賽後更以「憾負！扎哈維（沙希域）平紀錄，陳俊樂創歷史」為題發表新聞。「首先是相當興奮，但當時賽果是1：1，所以自己也很緊張，可惜最後無法幫助球隊贏波，」「樂仔」指首次出場百感交集，但總算是對升上一隊逾3個月來的回報：「一直在訓練及預備隊做好自己，這次是首度入選18人比賽大軍名單。等了這麼久終於上陣，對自己是個鼓勵。」

前巴黎聖日耳門前鋒拿維斯（左）跟馬斯查蘭奴現正效力河北華夏幸福，惟前者今場未有被列入大軍名單。（河北華夏幸福官網）

中超節奏明快 目標爭取正選機會

富力星級外援丹比利（Mousa Dembélé）今場停賽，「樂仔」雖未能跟這位前熱刺中場並肩作戰，卻要遇上河北的前利物浦中場馬斯查蘭奴（Javier Alejandro Mascherano），但他卻稱沒有太多深刻體驗：「感覺節奏快一點，取得皮球後要更快下決定。始終要多些比賽才可體驗、進步得更多，所以一定要繼續努力，爭取更多落場機會，甚至是正選出場。」

廣州富力主教練史杜高域賽後解釋，換入陳俊樂是「希望派出新鮮血液上場，讓中場更有活力。」（廣州富力官網）

中超現已進行至季尾階段，廣州富力目前尚餘4輪聯賽，現時球隊以29分於16支球隊中位列第12，距離最後兩名的降班區有9分差距，「留超」形勢樂觀。富力下場聯賽將於11月1日作客北京人和。