【港超聯】陳俊樂重返廣州富力戰中超　愉園添兩小將

港將陳俊樂日前獲中超球隊廣州富力從港超富力R&F外借收回，並隨即在中超註冊，有望出戰接下來的中超賽事。

陳俊樂去年7月正式加盟廣州富力，雙方簽約至2021年12月，原先安排「樂仔」在去季上半段先外借回港超球隊富力R&F，其後便返回中超效力。不過直至去季中，富力R&F將其借用期延長至季尾。日前有國內傳媒報道，廣州富力已取消外借至北京人和的張晨龍之註冊，並以「樂仔」作替補。

富力R&F主教練楊正光今日證實，一隊在去季港超季尾已確定收回「樂仔」，因此他在完季後即返回球隊報到，目前已獲一隊註冊。楊正光說：「他的離隊或多或少對球隊有影響，但我們中場線補充了合適的球員，所以不太擔心。看見樂仔能到更高水平聯賽發展，亦是一件開心事。」

楊正光認為陳俊樂離隊對球隊實力影響不大。（資料圖片）

陳俊樂目標明確迎新挑戰

對於事隔近一年終能以廣州富力的球員身份亮相，「樂仔」感覺對自己是場新挑戰，未來定必要加倍努力。富力現時由塞爾維亞主帥史杜高域（Dragan Stojković）執教，陣中亦有如比利時國腳迪比利（Mousa Dembélé）等球星坐鎮，「樂仔」坦言在跟操近一個月的時間之中，感覺到跟港超之間的差別，「比賽控傳節奏明顯加快，同時更見識到丹比利的技術。」廣州富力今晚將在主場迎戰重慶力帆，「樂仔」或有望披甲，他指現時目標明確，「希望盡快融入球隊，可以取得出場機會。我會隨時做好準備，把握機會。」

陳俊樂上季為富力R&F上陣17場，並取得兩個入球。（資料圖片）

愉園簽兩「車路士」小將

另外，升班馬愉園宣布，兩位去季助車路士足球學校(香港)贏得丙組聯賽冠軍的小將黎培基及後衛翁煦濤，已簽約加盟。年僅17歲的黎培基司職中場，去季在丙組聯賽及盃賽共上陣24場、錄得12個入球，近兩屆國際青年足球邀請賽，他更分別是香港U17、U18青年隊主力、曾擔任隊長。

而現年19歲、司職左後衛的翁煦濤，則是愉園征戰乙組聯賽時其中一員，去季後半段亦有隨愉園訓練，他以正選為新季個人目標，將加強鍛練體能及個人能力。