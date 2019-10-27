【F1．墨西哥站】韋斯達賓不理旗號被罰　陸克萊意外獲排頭位資格

F1二勁旅之一紅牛望穿秋水，終於等到墨西哥站，與平治、法拉利的引擎差距因為高海拔關係大大抵銷。可是，香港周日（27日）凌晨舉行的排位賽，韋斯達賓（Max Versteppan）造出最快圈速一圈時，漠視黃旗警告，被罰後退3位，空歡喜一場。

韋斯達賓於Q3時在平治車手保達斯（Valterri Bottas）後造快圈，想不到該名芬蘭車手第17號彎出彎位炒車，賽會即時出示黃旗，第3路段全都要減速。不過，韋斯達賓正在衝最快圈速，故未有收油，照衝向終點。

韋斯達賓空歡喜一場。（Getty Images）

保達斯於最後一個彎炒車，引發韋斯達賓「超速」事件。（Getty Images）

韋斯達賓雖然造出1分14秒758的時間，成為20名車手唯一一名殺入1分14秒的車手，但這名荷蘭車手其後被召到控制中心，接受國際車聯（FIA）比賽幹事的聆訊。FIA幹事會後宣布，韋斯達賓「嘗試造出一個有意義的成績（a meaningful lap time）及未能在管控中的區段減速。」聲明又指韋斯達賓在會內承認沒有在黃旗區域減速。

法拉利雙雄陸克萊、華迪爾，因韋斯達賓被罰，包辦頭兩位出發資格。（Getty Images）

韋斯達賓：輪胎管理成關鍵

FIA在聲明中宣布罰韋斯達賓排後3位，荷蘭車手將要在香港時間周一凌晨開始的正賽，排在陸克萊、另一法拉利車手華迪爾（Sebastian Vettel）及平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）之後起步。韋斯達賓得知判罰後表示失望：「被罰排位位置很失望，因為法拉利正賽將會很快，所以輪胎管理將會變得很重要。我們有台很強的戰車，所以將會是場近身戰。」

韋斯達賓入17號彎前可見左邊有工作人員出示黃旗。（網上圖片）

紅牛使用的本田引擎不及平治及法拉利引擎，但由於墨西哥站於高海拔地區舉行，空氣稀薄使得引擎表現差距大大抵銷，所以使得紅牛有能力在墨西哥與另外兩支勁旅埋身肉博，韋斯達賓過去年都在墨西哥站奪得冠軍。