【英超】哈利卡尼48秒極速建功　利物浦狂攻反勝熱刺2：1

英超獨領群雄的利物浦，連續兩輪硬撼「Big 6」球隊，今仗主場鬥熱刺，雖然開賽僅48秒極速失守，但紅軍在狂攻下，憑下半場兩個入球反勝2：1，繼續在聯賽不敗的強勢。

上輪「雙紅會」逼和曼聯1：1，在今季聯賽首度失分，今仗在晏菲路迎戰近況一般的熱刺，但在開賽早段卻極速失守，孫興慜擺脫兩名紅軍守衛扣入大位起腳，省中洛夫雲中柱彈出，哈利卡尼頭槌補中入網，僅48秒便打開紀錄。

利物浦站穩陣腳後，取回賽事的主導權，並多次製造攻勢威脅熱刺的後防，但客軍門將加沙寧加今仗表現神勇，不論雲迪積克的近門頭槌或阿歷山大阿諾特遠射，同樣未能射破該名阿根廷門將的十指關，上半場熱刺力保一球領先優勢。

哈利卡尼在開賽48秒頭槌補中，為球隊先開紀錄。（路透社）

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熱刺的孫興慜下半場初段扭過艾利臣後起腳，可惜再次中楣彈出，錯過擴大紀錄的大好機會。紅軍的佐敦軒達臣窄角度抽射，終射破加沙寧加的十指關，在下半場7分鐘追成平手，亦是該名紅軍隊長相隔1414日後再度在晏菲路建功。

熱刺守衛奧里亞情急解圍，但不慎踢跌沙迪奧文尼，球證隨即吹罰12碼，並由沙拿任劊子手一射中鵠，結果利物浦以2：1驚險反勝，在晏菲路的聯賽不敗戰績增至45場，繼續高踞榜首。紅軍聯賽取得9勝1和的戰績，亦是史上第4次有球隊在英超開季頭10輪取得28分，2005/06球季的車路士﹑2011/12及2017/18的曼城同樣創造相同的開季戰績，最終亦能奪得當季英超錦標。

孫興慜在下半場初段攻門中楣，未能擴大領先優勢，埋下輸波伏線。（路透社）

佐敦軒達臣與沙拿在下半場各建一功，助球隊反勝2：1。（路透社）

利物浦在落後下全場猛烈強攻，根據英超官方數據，紅軍一共錄得21次埋門，加沙寧加則撲出其中12次，主帥普捷天奴盛讚加沙寧加全場作出多次「神救」，但仍未能為球隊帶來勝仗。

熱刺雖然在周中的歐聯大破貝爾格萊德紅星，但未能延續至今仗，聯賽連續3場不勝，為球隊開紀錄的哈利卡尼當然對戰果感失望，「我們今仗非常努力，亦在早段取得領先，我們用盡一切的努力，但球隊在聯賽的表現依然可以提升，而戰果亦令人十分失望。」