【F1．墨西哥站】平治咸美頓戰術取勝　保達斯得季軍保爭標希望

平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）只要在墨西哥站比隊友保達斯（Valtteri Bottas）多取14分，就可以提早第6次奪得世界冠軍。 雖然「咸仔」憑戰術奪得今站冠軍，但保達斯以季軍完成比賽，咸美頓將差距拉開到74分，6度封王要再等等。

咸美頓出發不久就跟第4位起步的紅牛車手韋斯達賓（Max Versteppan）發生接觸，雙雙衝出跑道，回到路上已落後不少。韋斯達賓因排位賽不理黃旗被罰後褪3位起步，但低處未算低，到第4圈又與保達斯發生碰撞，爆胎要回維修站，只能以第6位完成失望的一周，收下8分。

墨西哥站起步大激鬥。（Getty Images）

華迪爾比賽末段未能再進一步逼近咸美頓。（Getty Images）

咸美頓第23圈率先採取行動，入站換上硬胎，一度領先的華迪爾在第37圈出Pit時，咸美頓已走在其前面。華迪爾、保達斯都發力追咸美頓，但同時又有於第4位的陸克萊後面亦步亦趨。可是，陸克萊其後發生失誤未能加上混戰，而華迪爾及保達斯亦因輪胎損耗未能再進一步，最終咸美頓以1秒766秒之差擊敗華迪爾奪得今站冠軍。

咸美頓奪得今季第10個分站冠軍。（Getty Images）

華迪爾讚平治有膽識

華迪爾賽後表示法拉利今站策略冒險，並讚平治有膽識：「換上硬胎跑到尾，這是個很出色的一步棋，同時我覺得是雙面刃。」這名德國車手續道：「我跟平治的職員交談過，他們比較屬意兩停策略，所以我覺得在他們的位置上可以一試，第3或第5完成比賽分別不大，但如果他可以讓你跳上第一位，那就儘速一試吧。」

本來有機會奪得今年第2個分站冠軍，不敵平治策略，華迪爾有點不是味兒：「這種策略有時候會奏效，所以我們不是輸在策略上，他們贏在有點運，我認為他們比賽速度亦較快一點。」

華迪爾賽後指平治贏得有運。（Getty Images）

最快在美國站就可提早封王的咸美頓，賽後就將比賽獻給其賽事工程師邦寧頓（Pete "Bono" Bonnington）。邦寧頓今站因為要接受手術，要留在英國未有隨隊到墨西哥，咸美頓指Bono一直在自己心中：「Bono精神與我們同在，就算不能親身到場，他復原期間仍透過車隊無線電跟我們溝通。他在今周前盡力確保車隊有足夠戰力，杜尼（Marcus Dudelu，咸美頓團隊另一名工程師）今站代替Bono亦表現十分出色。」

F1今周將會轉戰美國，於德州首府奧斯汀的美洲賽車場續戰。