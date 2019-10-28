【劍擊．U23亞錦賽】女重團體連續3年奪銀　男子佩劍勇挫日本摘銅

「亞洲U23劍擊錦標賽」在今日（28日）煞科，上演女子重劍及男子佩劍團體賽，再度為港隊贏得兩面獎牌，女子重劍隊決賽告負；男子佩劍隊則奪得一面銅牌，港隊以4銀4銅完成今年賽事。

何迪琳（Debbie）在女子重劍個人賽奪得一面銀牌，她與佘繕妡﹑黃琛之及陳祉澄出戰團體賽，再度為港隊力爭獎牌。被列4號種子的港隊女重，與菲律賓爭奪4強席位，並以45：24輕取對手。港隊在4強遇上頭號種子日本，雙方爭持激烈，並互有領先，Debbie在「尾二」一局僅負1分，使港隊落後2分進入最後一局，佘繕妡為港隊「守尾門」，力戰個人賽金牌得主Narita Ruka，佘繕妡以細分5：2力克對手，並助港隊以一劍之差險勝日本，躋身決賽。

港隊在決賽挑戰勁旅韓國，港隊在早段曾經領先，但韓國隊及後重拾主導，最後一局登場的佘繕妡以5分落後，力戰下仍41：45告負，屈居亞軍，連續3年奪得銀牌。

港隊女重在4強勇挫日本，連續3年殺入決賽。（香港劍擊總會圖片）

港隊女重最終不敵韓國並獲得一面銀牌。（香港劍擊總會圖片）

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去年勇奪男子佩劍團體冠軍的港隊，今年由李澤峰﹑李曉杰﹑陳卓謙及張愷駿力爭衛冕。被列5號種子的港隊在16強迎戰約旦，並以45：37力克對手。港隊在8強硬撼日本，港隊大部分時間落後，李澤峰在第8局首度反超前，而「守尾門」的陳卓謙力保勝果，以45：41擊敗強敵，躋身4強穩奪獎牌。港隊在準決賽挑戰「老對手」韓國，結果以30：45落敗，未能衛冕但仍為港隊增添一面銅牌。

男子佩劍隊力克日本躋身4強，勇奪一面銅牌。（香港劍擊總會圖片）

一連6日在泰國曼谷舉行的U23亞錦賽，港隊在個人賽奪兩銀一銅，加上團體賽的兩銀三銅，可惜未能奪得金牌。