【足球】C朗拿度化身暖男　贈葡萄牙U17女將全新球鞋

葡萄牙女子U17代表隊出戰來年的歐洲U17國家盃外圍賽，以小組次名躋身次圈，葡萄牙國家隊隊長C朗拿度亦向一眾足球女將送上鼓勵。

葡萄牙U17女子隊在來年歐洲國家盃外圍賽與荷蘭﹑以色列及拉脫維亞同組，在3場賽事取得兩勝一和，與荷蘭同分並以得分球差列次席，穩奪外圍賽次圈的資格。葡萄牙U17女子隊在今年的歐洲U17錦標賽中，突破分組賽並取得殿軍完成賽事。

葡萄牙U17女子隊在今年的歐洲錦標賽打入最後4強。（Getty Images）

葡萄牙國家隊隊長C朗拿度為了鼓勵一眾年青女將，該名祖雲達斯球員送上恭賀信，連同每名球員一對自己系列的球鞋，使一眾女將相當高興。

C朗拿度在信中勉勵一眾小將努力追夢，「我希望這對球鞋可以扶助妳們追逐夢想，我在童年時與妳們擁有相當的足球夢，雖然這是個遠大的夢想，但絕非遙不可及。我希望成為世上最出色的足球員，所以我在健身室及練習場努力不懈，我把一生在追逐這個夢，使我一直有目標繼續努力。我終於實現了自己的夢想，我祝願妳們不要猶疑地追夢，妳們亦有能力達成各自的目標。再一次恭喜妳們打入歐洲國家盃外圍賽次圈，繼續專注賽事並爭取下一場勝利。

葡萄牙隊長C朗拿度除了領軍外，同時亦關注葡萄牙其他代表隊的表現。（Getty Images）