【足球】加里夫巴利政治冷感　對脫歐沒概念　緊追高爾夫球新聞

關心政治與否從來都是個人選擇，威爾斯的加里夫巴利就決定不去理會，就連關心一下的意願也沒有。政治冷漠到一個怎樣的地步？這名皇家馬德里前鋒連英國首相是誰也不知道。

英國自2016年公投後，脫歐一直都是英國的頭條新聞，但巴利最近接受英國《每日郵報》訪問，直言自己對政治沒有太多興趣，不太關心相關新聞，反而會花時間去追查高爾夫球的新聞及相關消息。

巴利自認對英國脫歐不太熟識。（Getty Images）

巴利以為約翰遜仍是倫敦市長。（Getty Images）

對於英國脫歐一事，巴利指自己並非沒有認知，但會更專注影響到自己的地方：「我以經濟角度去看脫歐一事，因為英國脫歐帶來的改變會影響到我部分投資，但我沒看其他大部分的廢話。老實說，我99%不知道英國脫歐是什麼一點事，我甚至不知道誰是現任英國首相，我真的毫無頭緒。」

巴利認為自己於政事上沒發言權杜，所以對政治沒太大興趣。（Getty Images）

當被告知約翰遜為現任英揆時，巴利說：「Well，原來是他，我真的不知道。他是那個市長吧？」保守黨成員約翰遜2008年獲選為倫敦市長，2016年公開支持英國脫歐，同年成為文翠珊內閣的外交大臣。今年6月文翠珊辭任後，約翰遜宣布參加保守黨黨魁選舉，最終擊敗侯俊偉，成為新一任英國首相。

巴利寧可花更多時間去關心高爾夫球。（Getty Images）

飛回倫敦疑重撻轉會傳聞

巴利認為自己對政治沒興趣的原因為：「我沒有太多話事權，所以才會沒什麼興趣。我會追高爾夫球新聞，我能告訴你誰是現時世界第一的名字。」

巴利周一飛回倫敦與其經理人見面，令到外國傳媒再傳出他轉會的傳聞。皇馬發聲明指出，巴利周一完成操練後，獲准飛回英國。巴利一直被傳會在明年離隊，本來今夏有機會轉投中超，但最後因轉會費問題未能成事。