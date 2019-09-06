【西甲】加里夫巴利自稱皇馬代罪羔羊　喜歡花名叫「高爾夫球手」

皇家馬德里球星加里夫巴利回到威爾斯國家隊備戰，大談在皇馬效力的風風雨雨，他坦言在西班牙過得並不開心，認為自己是代罪羔羊，但他是個職業球員，會繼續為球隊全力以赴。對於「高爾夫球手」這個花名，巴利笑言喜歡這個外號。

30歲的加里夫巴利不得皇馬主帥施丹的歡心，上季尾失去必然正選，還遭到球迷批評。談到上季尾，巴利說：「我感覺自己或多或少是代罪羔羊，雖然我半信半疑地接受了，但我覺得這個評價並不公道。上季尾真的很難捱，這是無可否認的，不但對我，對整支球隊而言也是。」

加里夫巴利在威爾斯操練。（Getty Images）

巴利也承認自己在皇馬過得不開心，他說：「我不會形容自己過得開心，但我有在比賽上賽。在比賽中，我是一個職業球員，無論是為球會，還是國家隊，我都會竭盡全力。」巴利表示以前都經歷過失寵的歲月，他說：「這不是好事，但我記得有一年在哈利列納（效力熱刺時）手下都得不到重用。」

加里夫巴利出席威爾斯代表隊的記者會。（Getty Images）

在今夏轉會窗，傳巴利會離開皇馬，轉投中超球會。他自稱沒有受到轉會傳聞的困擾，他說：「我過了一個寫意的暑假。從回來季前集訓起，我一直保持低調謙遜。我知道外界有很多流言，有的是好，有的不好，就看他們喜歡說什麼，但我自己就保持態度，努力訓練。」

加里夫巴利表示自己是職業球員，落到場一定全力以赴。（Getty Images）

巴利續說：「我之前都試過，我懂得如何面對。總之，你要腳踏實地，努力訓練，通常都可以有好結果。」今季初，巴利得到重用，其中在上場對維拉利爾的西甲聯賽，他梅開二度，助球隊搶得一分。巴利說：「雖然我季前賽上陣不多，但我的訓練做得不錯，所以之後季初踢得好。在足球世界，變化可以很快。」他覺得現時狀態理想，「我覺得現在比過去任何時刻都要強。隨年齡增長，你更懂得從過去的錯誤中學習，在健身房多做一點，令自己變令更強。」

加里夫巴利季初表現不俗，對維拉利爾梅開二度。（Getty Images/資料圖片）

加里夫巴利表示懂得面對坐冷板，只要保持謙遜及努力訓練，總會獲得回報。（Getty Images/資料圖片）

在季前賽，巴利曾因傷缺陣，但被發現養傷期間去了打高爾夫球，皇馬隊友泰拔高圖爾斯稱，巴利在更衣室有個花名叫「高爾夫球手」。談到這個外號，巴利說：「我問過高圖爾斯，他表示這只是個玩笑。人們總是過分解讀，但我其實幾喜歡這個花名，真的沒有騙你，這個名好。足球是我的第一運動，我靠足球賺錢，所以我一直要做到最好。」

巴利續說：「高爾夫球就是我愛好，就像人人都有自己的興趣，這是沒有問題的。人們小題大作，其實很多足球員都會打高爾夫球。我很享受打高爾夫球，打波的時候，我心境平靜，令我可以遠離足球的世界。」