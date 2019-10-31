【意甲】有種永不放棄叫C朗拿度　祖雲達斯補時絕殺熱拿亞

C朗拿度靠一己之力，拯救了球隊多少次？ 在昨晚的意甲，祖雲達斯主場戰至補時，仍與熱拿亞踢成平手，祖記射手C朗在93分鐘門前射入，被判「詐糊」，但這名葡萄牙球星永不放棄，終於在96分鐘操刀射入12碼，為祖記以2：1絕殺熱拿亞。

在當地時間昨晚（10月30日）的意甲，祖雲達斯主場對熱拿亞，C朗拿度及保羅戴巴拿合作攻堅。祖記在36分鐘靠角球攻勢開紀錄，邦路斯接應賓坦古亞的角球頭槌頂入。

然而，祖記4分鐘後失波，左閘阿歷士辛度在後場的傳球被奇雲阿古迪路改變方向，落在娥眉月內的基斯甸高亞美腳下，他射破保方的十指關，為熱拿亞半場追成1：1。

基斯甸高亞美射破保方十指關，為熱拿亞追平。（路透社）

換邊後，熱拿亞防中法蘭斯高卡沙達在51分鐘兩黃一紅被逐。踢多一個的祖記狂攻，C朗、貝拿迪斯治及拉比奧特等攻門，但皆無功而還。87分鐘，後備入替的拉比奧特兩黃一紅被逐，令到雙方10個對10個，祖記再無人數優勢。

祖記全場控球過半，射門多達27次，中目標都有11次。難道祖記會被下游的熱拿亞迫和失分？C朗踢到補時，仍然充滿求勝欲，他在93分鐘接應古達度的右路傳中，門前射入，以為可以絕殺對手，怎料他越位在先，入球無效。

拉比奧特後備入替，但之後被逐離場。（路透社）

不過，C朗並沒有洩氣，他在95分鐘從右路闖入禁區，面對熱拿亞的兩人包夾，博到東尼沙拿比亞的犯規，祖記獲得12碼。C朗勁射地波入網，攻入今季第5個聯賽入球，在補時6分鐘為祖記絕殺熱拿亞，主場以2：1驚險取3分。

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34歲的C朗賽後說：「我很開心，今場面對一支組織嚴謹的球隊，真的十分難踢，但我們是祖雲達斯，我們的座右銘是戰鬥到底。十分滿意全取3分，今場我們製造了很多機會，所以是實至名歸的。國米在榜首也給予我們額外的刺激。」祖記贏波後，10戰得26分，超越國米重上榜首。

C朗補時博12碼並絕殺片段：

全場精華片段：