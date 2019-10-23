【歐聯】戴巴拿拯救祖雲達斯反勝火車頭　施蒙尼換人奏效挫利華

「我真很需要這兩個入球！」保羅戴巴拿賽後說。 全靠這名阿根廷射手在3分鐘內梅開二度，祖雲達斯才能在主場反敗為勝，於昨晚的歐聯D組，以2：1擊敗莫斯科火車頭。

25歲的保羅戴巴拿今夏盛傳被祖記賣到曼聯，而在今季初，他亦失去了必然正選，間中坐後備席，令人懷疑他能否與C朗拿度及希古恩共存。在當地時間昨晚（10月22日）的歐聯D組，他正選上陣，代表祖記主場迎火車頭。戴巴拿夥拍C朗攻堅，而希古恩今場先列後備。

C朗正選披甲，全場8次攻門3次中目標，但未能取得入球。（路透社）

C朗錯失機會後，十分失望。（路透社）

C朗上半場多次攻門無功而還，祖記在30鐘還被對手阿歷斯米蘭卓克破門，半場落後0：1。祖記今場可說是全面圍攻，控球率高達78%，射門28次其中7次中目標。希古恩在48分鐘便入替基迪拉，之後頭頂腳踢共3次攻門都未能中目標。

火車頭在上半場先開紀錄。（路透社）

希古恩換邊後入替，為祖記加強攻力。（路透社）

戴巴拿在3分鐘內射入兩球，助祖記反敗為勝。（路透社）

戴巴拿追平入球片段：

戴巴拿奠勝入球片段：

直至77分鐘，保羅戴巴拿在娥眉月頂起左腳遠射，火車頭門將古靴美馬列拿圖沒有反應，目送皮球入網，終為祖記追平。遠射是破鐵桶陣的有效武器，阿歷士辛度79分鐘一腳重炮，雖被古靴美馬列拿圖撲出，但保羅戴巴拿反應快，補射入網，在3分鐘內梅開二度，協助祖記反敗為勝，主場贏2：1。

戴巴拿賽後表示，他真的十分需要這兩個入球。（路透社）

戴巴拿賽後頗有吐氣揚眉之感，他說：「我真的需要這兩個入球。對我及球隊而言，這都是一個好結果，雖然我們一度陷劣勢，但我們擁有豐富經驗，只要保持冷靜，就能夠找到方法克服。」

祖記大反攻時，戴巴拿、C朗及希古恩俱在場上，所以戴巴拿說：「我們能夠做到的，教練有他的想法，我們會在訓練中努力，改善合作情況。」祖記今季仍然不敗，只曾在費倫天拿及馬德里體育會失分和波。他們在D組與馬體會同得7分，火車頭現得3分，利華古遜就以0分包尾。

祖雲達斯球員慶祝入球。（路透社）

同組的馬體會在昨晚都贏得驚險，主場對利華古遜陷僵局，但在下半場中段，教練施蒙尼派湯馬士林馬及艾華路莫拉達上陣，到78分鐘便見效，由莫拉達頭槌建功，一箭定江山，以1：0取勝。

至於B組，熱刺主場以5：0大勝貝爾格萊德紅星，拜仁慕尼黑以3：2作客贏奧林比亞高斯，拜仁3戰全勝以9分排首位，熱刺得4分列次席，紅星及奧軍分別得3分及1分。

莫拉達後備入替建功，助馬體會全取3分。（路透社）

昨晚歐聯合共炮製了30個入球，多名球員取得兩個或以上的入球及助攻。

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