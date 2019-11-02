【電競】《爐石》處罰香港選手風波　暴雪總裁道歉被揶揄「空談」

香港電競選手blitzchung（吳偉聰）接受《爐石戰記》大師職業賽訪問時，直呼「光復香港，時代革命」，遭遊戲開發商暴雪（Blizzard Entertainment）禁賽及沒收獎金，激發多地玩家抗議及抵制。 事發近一個月，暴雪總裁布拉克（J. Allen Brack）公開承認處理事件的手法不當，向玩家道歉並負責，承諾今後會保護玩家的言論自由。

布拉克出席Blizzcon 2019 活動，上台發言主動提及事件，形容《爐石戰記》在過去一個月經歷艱難時刻，「我們決定太快令事情惡化，跟你們交流卻太慢」。布拉克稱有兩件事令他大感失落，「首先，我們給自己定下高標準，卻沒有達到；第二，我們失卻了原來目的。故此，我很抱歉，願意負責」。

blitzchung（右）在受訪時戴上面罩並說出「光復香港，時代革命」，被秋後算帳。（網上圖片）

他強調相信電子遊戲的力量，可以超越周遭的界限，「我們創造了共同空間，無視彼此的隔閡，讓社群凝聚一起競賽、聯繫和玩樂」。最後，他承諾保障玩家的表達自由，「這不是空談，希望你們體會得到我們的決心，保護所有人的言論自由，不論任何方式與地點」。

布拉克表明會以行動保障玩家的言論自由，遭揶揄流於空談。（網上圖片）

網民對布拉克的聲明，反應兩極。固然有人讚好布拉克身為高層，親自站出來「揹鑊」，但有網民斥其道歉只是空談，沒有提及保障言論自由的實質措施，亦沒有解除對事件中各選手的禁令。

事緣blitzchung於10月6日直播中以普通話說出「光復香港，時代革命」，被暴雪停賽一年及沒收8萬港元獎金，連帶兩名台灣賽事評述員「易先生」與「偷米」亦遭處罰，引起港、台等地玩家抗議。暴雪及後blitzchung發還獎金，及把停賽令減至半年，仍未能平息事件。

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