【世界海岸賽艇錦標賽】趙顯臻陳鈺文撞艇　遭罰加時間失獎牌

挾初賽小組首名闖入「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」決賽的男子雙人雙槳香代表趙顯臻與陳鈺文，今日於決賽因兩度與摩納哥隊相撞，在罰加時間60秒後，由本來的第4名衝線，變成最終以26分鐘10.69秒名列第8。

上周在韓國勇奪亞洲冠軍的港隊主力趙顯臻，繼續夥拍陳鈺文出戰世錦賽決賽，賽前劍指主場封王的二人，初段排在前列，趙顯臻賽後說：「領先時有想過獎牌在望，所以心情起伏很大，不過比賽就是這樣。」惟他們其後與摩納哥隊相撞，「最主要影響名次的是，最後在直升機坪撞到兩次並卡住了，旁邊隊伍乘機越過。」



陳鈺文表示雖在最後直路力追並收窄了差距，仍未能追上前列。最後賽事由烏克蘭組合以25分鐘05.31秒封王，摩納哥則奪得亞軍，季軍由法國取得。

趙顯臻及陳鈺文表示今日較逆風逆流，二人更與摩納哥隊兩度相撞。（張浩維攝）

趙顯臻和陳鈺文一度領先，「領先時曾以為獎牌在望。」（張浩維攝）

「海上有很多變數，這便是海岸賽艇的魅力。」趙顯臻續道：「今日沒初賽般靜水，回程較逆流和逆風。」最終二人在主場打氣聲下以第4名衝線，陳鈺文笑說：「聽不到啊！腦海一片空白，只想住去追。」阿臻坦言總有失望，「因為目標不只這樣。」他將在下午4時45分夥拍許詠淇於男女混合二雙人雙槳決賽力爭獎牌。

趙顯臻及陳鈺文最終以第8名完成今屆賽事，賽後難掩失望。（張浩維攝）