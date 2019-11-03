【場地單車．世界盃】李慧詩競輪第5位完賽　1面金牌打響新賽季

李慧詩早前在亞洲場地單車錦標賽，以「休息狀態」奪兩金回歸。調整過後，以開始上力的姿態參戰水平高得多的世界盃場地單車賽。 在2019/20世界盃賽季第1站的白俄羅斯站，Sarah昨日（2日）先奪一面女子爭先賽金牌，今日鬥（3日）競輪賽爆冷以第5名完成賽事，未能再添獎牌，但仍以1面金牌展開新賽季。

世界盃白俄羅斯站的女子競輪賽，首圈得每組首名能直接級至第2圈，李慧詩在第1組輕鬆擊敗雲莉辛等對手出線；另一港將李海恩在首圈第2組得第4名，在復活賽再戰亦未能再進一步。

李慧詩（左）作為應屆世界錦標賽爭先賽及競輪賽冠軍，在新一季世界盃披起「彩虹戰衣」應戰。（UCI）

到第2圈，12名出線車手分成兩組，每組首3位可以進入獎牌戰，其餘則落入排名賽。李慧詩同組有中國好手鍾天使、日本美女車手太田梨由及爭先賽決賽的對手禾諾娃（Anatasiia Voinona），排第2出發的李慧詩，雖面對鍾天使及太田梨由夾擊，且在餘一圈時緊隨其後的禾諾娃炒車，但「女車神」成功避開，終以首名衝線，殺入獎牌戰。

李慧詩昨日在女子爭先賽先奪一面金牌。（UCI）

雖然Sarah目前最大對手之一的澳洲車手莫頓（Stephanie Morton）未有參戰白俄羅斯站，但獎牌戰仍高手雲集，包括第2圈另一小組首名、韓國車手李惠貞，中國的鍾天使、法國車手古露絲（Mathilde Gros）、德國的軒絲（Emma Hinze）及哥倫比亞的芭約娜派達（Martha Bayona Pineda）。



Sarah排最後的第6位出發，餘兩圈時眾車手開始發力，Sarah一直被其他對手牢牢封住位置，最後以第5位完賽，意味「女車神」以1面金牌完成今個世界盃賽季首站。冠軍由軒絲奪得，亞軍及季軍分別為古露絲及李惠貞。

李慧詩年底將在主場出擊。（資料圖片）

此前，李慧詩在2019年所有UCI的場地單車世界級賽事中，包括2019世界錦標賽、兩站2018/19世界盃分站賽（劍橋站及香港站），無論在競輪賽或爭先賽均奪得冠軍，意味今仗是她年內首次在UCI世界級賽事落敗、更是今年首次未能打入三甲，上一次未能在世界盃賽事進入前3，是2018年10月的世界盃米爾頓站。不過Sarah曾稱，希望趁奧運前的世界盃賽事測試對手有何戰術對付她，以準備奧運，相信今次賽事對她亦有得著。



今季世界盃第3站，將在11月29日至12月1日在香港單車館舉行，港隊將精銳盡出，李慧詩亦會力爭在主場再奪兩金，門票已公開發售。