【F1．美國站】咸美頓承認排位賽失準　「全力嘗試彌補自己過錯」

英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）香港時間周日（3日）在F1美國站排位賽大失水準，令到周一凌晨舉行的正賽要在第5位起步。 這名平治車手承認自己排位賽失準，「會於正賽全力嘗試彌補過失」。

咸美頓現時於車手積分榜，以74分領先平治隊友保達斯（Valtteri Bottas），今站只要以第8名完成比賽，就算保達斯能於美洲賽車場封王，亦不能阻止咸美頓提早第6次成為世界冠軍。

今站排位賽二人表現極端，保達斯Q3發揮穩定，最後力壓法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）及紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen），正賽排頭位出發，力求保住奪標希望。

咸美頓排位賽失準，正賽要第5位起步。（Getty Images）

咸美頓只要第8完成賽事，保達斯奪得美國站冠軍亦無補於事。（Getty Images）

咸美頓在排位賽未能造好圈速，Q3最後階段見自己無可能改善時間，提早入維修站「宣布投降」。「與我的賽車無關，」咸美頓在排位賽後直言：「我只是未能好好地完成一圈，車子明顯有能力走到最前一列，只是我沒有做到而已，所以完全是我的錯，但我會在正賽嘗試彌補失誤。」

華迪爾及韋斯達賓分別排第2、第3位出發。（Getty Images）

雖然阻止法拉利連續7站排頭位，但平治車隊主席禾夫（Toto Wolff）也為咸美頓的出發位置感到失望。他說：「咸美頓太可惜了，我們會看看正賽要用怎樣的策略。進取一點的話，我們仍有機會爭勝，但這不是他排位應有表現，真的很少見。」

咸美頓希望能在正賽有更好表現。（Getty Images）

保達斯許勝不許敗

保達斯排頭位出發，對他保住爭奪世界冠軍的希望雖有幫助，但仍未可放心下來。咸美頓今仗只要得第8、或者得第9加上最快圈速，保達斯奪得美國站冠軍亦沒有用，而且保達斯奪得亞軍，咸美頓就會即時成為世界冠軍，所以這名英國車手根本不用太進取，盡量避免發生意外便可。

不過，咸美頓直言自己未有時間去想車手榜形勢：「老實說，我不會想太多（關於世界冠軍）的事，只能好好反省排位賽的事。」