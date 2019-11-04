【德甲】拜仁作客大敗予法蘭克福　尼高高華賽後即被解僱

德甲班霸拜仁慕尼黑在十人應戰下，以1：5大敗予法蘭克福的腳下，賽後拜仁決定解僱主帥尼高高華，並由助教芬克任暫代領隊，領軍出戰周中的歐聯及下周的聯賽。

領軍戰績一直欠佳的拜仁主帥尼高高華（Niko Kovac），在今輪賽事作客法蘭克福，中堅謝路美保定在開賽早段紅牌被逐，使球隊方寸大亂，並在上半場落後1：2。拜仁在易邊後未能收復失地，並再3度失守，結果拜仁作客以1：5大敗予法蘭克蘭的腳下，取得今季聯賽第2場敗仗。

拜仁慕尼黑現時以5勝3和2負的戰績，暫列聯賽榜第4位。尼高高華上季領軍開季同樣一般，在前10輪賽事同樣錄得兩場敗仗。

法蘭克福在主場大勝十人應戰的拜仁，間接使尼高高華被炒。（路透社）

遭遇大敗後，拜仁慕尼黑的高層對尼高高華忍無可忍，決定解僱該名克羅地亞領隊，結束僅僅超過一季多的拜仁生涯。拜仁的行政總裁路明尼加（Karl Heinz Rummenigge）表示因為近日表現不濟，而解除尼高高華的職務，「球隊在近日的戰績，使我們明白到需要一些改變，我與其他高層在商量後，決定與尼高高華解約，而我們感謝尼高高華在近一年多在拜仁的貢獻。」拜仁助教芬克（Hansi Flick）將接任成為暫代主帥，在未來兩仗領軍出戰歐聯及聯賽。

尼高高華在開季10輪後僅排第4位，結果被拜仁解僱。（路透社）

尼高高華曾執教球隊（按圖放大）

尼高高華自去年夏天接任拜仁主帥，領軍出戰65場大小賽事，雖然取得45勝12和8負的戰績，但仍然難逃被炒的命運。該名48歲的克羅地亞主帥在去季亦率球隊贏得聯賽及德國盃冠軍，成為「雙冠王」。

尼高高華在聲明中表示理解球隊的決定，「我認為球會作出一個正確的決定，最近的戰績未如理想，我亦感謝拜仁全體職球員在過去18個月的支持，並希望球會在日後有更佳的發展。」