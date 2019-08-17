【德甲】拜仁揭幕戰逼和哈化欠霸氣　向同是「淪落人」巴塞借兵

與西甲一樣，德甲亦在周五（16日）揭幕，德甲7連霸拜仁慕尼黑打頭陣迎戰哈化柏林。拜仁雖有前鋒羅拔利雲度夫斯基梅開二度，只夠主場逼和哈化柏林2：2，甫開季即痛失兩分。 未知是否對陣容仍感不完美，拜仁隨即向同樣首戰失分的巴塞隆拿借用巴西前線球員菲臘比古天奴，以解燃眉之急。

巴塞隆拿和拜仁慕尼黑已經達成協議，將古天奴外借予這支爭取衛冕德甲的班霸1年，並提供購買選擇權。這名巴西中場自從2018年1月從利物浦加盟巴塞以來，一直沒有給人留下深刻的印象，巴塞一直希望在重組陣容的過程中出售這名身價不菲的球員。去季為古天奴在巴塞效力的第一個完整球季，在54場比賽中攻入11球和助攻5次。

巴塞隆拿將古天奴外借拜仁慕尼黑1季。（Getty Images）

「羅拔仔」利雲度夫斯基雖攻入2球，但未能帶令球隊在揭幕戰贏出，感到失望。（Getty Images）

在拜仁慕尼黑2：2打和哈化柏林之後，他們的體育總監沙歷咸美錫確認了這名27歲球員的轉會：「我可以確認路明尼加和我，這周都在巴塞隆拿，我們已經和巴塞以及該球員和他的經理人達成了協議。」

沙歷咸美錫向德國傳媒《ZDF》說：「我們進行了很好的討論，我要感謝巴塞隆拿。當然，有些細節包括體檢和簽約仍在進行。這是一份為期1年的借用合約，之後我們（拜仁）還有優先購買的選擇權。」

哈化柏林的利物浦借將馬高古積（右）今仗有入球，但同時犯天條被罰12碼，令球隊失分。（Getty Images）

至於拜仁與哈化柏林的比賽，開賽24分鐘便由利雲度夫斯基接應基拿比右路傳送，門前剷射開紀錄，而這個入球同時也令他連續第5季在開鑼戰入波，成德甲歷史上第一人。

不過，哈化之後憑藉盧克巴基奧及利物浦借將馬高古積的入球，半場前反超前2：1；戰至58分鐘，拜仁才再由利雲度夫斯基於對方禁區倒地後，透過VAR確認古積將他拉跌，親自操刀博得12碼中鵠，追平2：2。雙方其後再無入球，最終維持比數完場各得1分，拜仁是8年來首次在揭幕戰未能勝出。

德甲揭幕戰逐格重溫（按圖放大）