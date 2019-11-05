【足球轉會】傳皇馬有意羅致史達寧　曼聯截糊簽迪姆雲拿？

史達寧近年在哥迪奧拿的調教下，表現突飛猛進，成為曼城的必然主力。根據《天空體育》消息透露，這名英格蘭翼鋒最近成為「銀河鑑隊」皇家馬德里引援目標之一，後者有意以加里夫巴利作籌碼加7000萬鎊羅致史達寧。

曼城陣容鼎盛，使主帥哥迪奧拿可以輪換前線球員攻堅，但史達寧是哥帥的必然之選，在今季聯賽僅缺陣一場，而該名24歲的英格蘭翼鋒表現十分搶鏡，在今季各項賽事上陣14場，貢獻12個入球及5個助攻，更在上仗歐聯在阿特蘭大身上連中三元及貢獻兩個助攻。

史達寧的表現吸引了皇馬的目光，根據英國傳媒《天空體育》消息，皇馬有意將失寵的加里夫巴利列入交易籌碼，加上7000萬英鎊的轉會費羅致史達寧。巴利在今季在西甲上陣6場，僅在對維拉利爾一仗梅開二度，在近3場聯賽因傷缺陣，表現與史達寧相比大相逕庭。

史達寧是哥迪奧拿的必然正選，今季已交出12個入球。（Getty Images）

加里夫巴利在施丹麾下再度失寵一度鬧離隊，加上受傷患困擾近3仗聯賽倦勤。（Getty Images）

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另外，早前傳出利物浦主帥高普將在冬季轉會窗羅致RB萊比錫的射手迪姆雲拿（Timo Werner），但「死敵」曼聯有意攔途截劫，從紅軍手上搶先簽入該名德國箭頭。根據英國《衛報》消息透露，只要2700萬英鎊便可啟動買斷條款，改善鋒力不足的問題。迪姆雲拿在今季聯賽攻入9球，在上輪大炒緬恩斯8：0一仗，該名德國射手交出3個入球及3個助攻，成為球隊大勝功臣。