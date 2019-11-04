【英超】熱刺遭愛華頓補時逼和　孫興慜領紅　高美斯右腳重創

熱刺賽前在英超連續3場不勝﹑尖刀哈利卡尼又因病未能隨隊出戰鬥愛華頓，雖先在葛迪遜公園開紀錄，但卻被主隊的辛克杜辛在補時階段扳和，最終兩軍打成1：1平手。不過，愛華頓中場安祖高美斯在今仗末段，因為孫興慜一次攔截而引致他右腳足踝重創。

熱刺在上輪聯賽作客遭利物浦反勝，今仗造訪同地區另一支球會愛華頓，但哈利卡尼在賽前因傷缺陣，孫興慜與盧卡斯莫拉肩負起入球重任。主隊的進攻主力李察利臣在上半場中後段，兩度在禁區內施射惟未能為球隊開紀錄，兩軍在半場互無紀錄。

孫興慜在易邊後初段，在禁區內疑被愛華頓的耶利文拿踢跌，但經過影像助理裁判（VAR）的判定後，未有吹罰12碼。李察利臣及後再度威脅熱刺後防，在12碼點附近轉身勁射，同樣被熱刺門將加沙寧加撲出。「拖肥糖」因為一次後場誤傳，被孫興慜搶去皮球並助攻予迪利阿里，在63分鐘射破比克福特的十指關，助球隊打破悶局。

迪利阿里把握對手後防失誤，為熱刺在下半場打破悶局。（路透社）

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主隊中場安祖高美斯（Andre Gomes）及後在左路推進，回防的孫興慜從後攔截，並撞向包抄的奧里亞。高美斯的右腳足踝90度變形，狀甚痛苦，而犯規的孫興慜眼見對手重創，深感內疚，而球證艾堅遜眼見高美斯重傷，向孫興慜出示的黃牌改為紅牌，而該名韓國球員愧疚地離開球場，並未有抬起頭，雙方的球員及工作人員亦上前安慰孫興慜。

孫興慜從後攔截安祖高美斯，而該名愛華頓中場不幸地重創。（路透社）

逐格睇：安祖高美斯不幸重創 孫興慜愧疚不已（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

安祖高美斯立即以擔架抬離球場，並直接送往醫院，而愛華頓事後公布該名葡萄牙中場的右腳足踝骨折。愛華頓眾將收拾心情繼續作賽，在長達12分鐘的補時內，終於由後備入替的辛克杜辛（Cenk Tosun）接應迪治尼的傳中球槌頂入，在97分鐘扳和1：1，結果雙方握手言和。

熱刺未能中止聯賽不勝走勢，以13分暫列第11位；愛華頓則以11分排第17位。