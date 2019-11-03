【英超】利物浦險勝維拉　維拉名宿怒批VAR：法明奴沒有越位

英超第11輪，榜首利物浦作客阿士東維拉，至86分鐘仍落後下在補時驚險反勝2：1，繼續領先曼城6分。只是，也許紅軍本來不用贏得這麼驚險。 這場的影像助理裁判團由名哨艾堅遜率領，VAR在比賽中的決定，又再鬧出莫大爭議。

比賽21分鐘，阿士東維拉獲得一記角球，馬莫特查斯古特為主隊先開紀錄。對於屢演反勝的利物浦而言，落後之下當然更向對手施壓，維拉雖強韌但亦出現空位，完半場前羅拔圖法明奴尾柱入楔，接應沙迪奧文尼左路傳中撞入－－VAR卻裁定他越位。

只是無論看著電視螢幕的家庭觀眾、或是現場記者室內的傳媒，看過VAR「畫線」的畫面後，更不明白為何法明奴越位。

法明奴真的越位了嗎？看看英超賽會的解釋：

對於VAR這次越位判斷，利迷當然不甚高興，專業記者亦說看不出哪裏越位，就連愛華頓兼阿士東維拉名宿安迪格雷（Andy Gray），亦在beIN Sports上狠批VAR，指初次「畫線」時法明奴根本沒有越位，「接著他們再畫一次，喔！他就變成越位了！在我看來，這絕對是一個合法入球！」連尼加亦在twitter道：「法明奴沒有越位，但在VAR來看，我現在也是越位的。」

半島電視台體育台beIN Sports賽後分析，由阿士東維拉兼愛華頓名宿Andy Gray講解，指初次「畫線」時，法明奴根本沒有越位：

Proof that Firmino was ONSIDE when #VAR official Martin Atkinson initially drew the lines!#beINPL #AVLLIV pic.twitter.com/JrJsGtyA5a — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2019

阿士東維拉對利物浦的VAR團隊，由英超名哨艾堅遜率領。（Getty Images）

高普無奈 指維拉走甩12碼

對於VAR判斷法明奴「腋下越位」，高普驚訝之餘相當無奈：「我們最後贏了，令這件事好像沒什麼所謂，現在我們談這件事，大家都想笑，但其實這一點都不好笑」，他指出VAR的犯錯，後果可以很嚴重，「一個領隊，隨時因為這樣的判決而被解僱！」

高普認為，VAR絕非有心犯錯，但必需正視問題所在，他又指出賽事中，維拉後衛馬特泰基特疑以手擋走張伯倫的射門，但VAR似乎沒有作出任何檢視：「為何沒人講起馬特泰基特的手球？沒有吹罰、VAR也沒檢視，在美好的往惜（Good old days），這會是一記12碼」。

阿士東維拉疑犯手球，但球證沒有任何表示。（Caughtoffside/影片截圖）