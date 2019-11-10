【01測試．行山鞋】中筒Merrell Ontario防滑理想　濕石路保平穩

是次測試Merrell Ontario 85 Mid Waterproof行山鞋，看看這對鞋在不同山徑路面上的發揮，還有其防水性能的極限。 Merrell Ontario 85 Mid Waterproof用上Vibram的MegaGrip鞋底，無論在乾地及濕地皆在優異的發揮，防滑能力強；至於防水方面，在野外的流動溪澗試過，約半分鐘後便覺內籠潮濕。

測試對象：Merrell Ontario 85 Mid Waterproof

重點：防水能力、鞋底在不同地形表現

地點：渣甸山、九龍坑山、龍虎山

Merrell Ontario 85 Mid Waterproof行山鞋。（顏銘輝攝）

測試對象簡介：

Merrell Ontario 85 Mid Waterproof是一對十分全面的中筒行山鞋，採用M Select DRY的防水結構以及CORDURA的耐磨面料。它用上風箱式鞋舌，防止碎石沙子進入。它採用Merrell Air Cushion氣墊，可吸收衝擊，並增加穩定性。最吸引之處，它的鞋底是Vibram的MegaGrip，相信防滑有保證。這對鞋重832克，每隻416克。

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這對行山鞋用上Vibram的MegaGrip鞋底。（顏銘輝攝）

+ 4 + 3 + 2

渣甸山的路上有處斜坡，可以測試這對鞋的乾地防滑性能。（顏銘輝攝）

測試地點簡介：

由黃泥涌峽起步，沿港島徑行，經渣甸山及畢拿山到大風坳，沿柏架山道落山。此路線上落多，路況多是泥石，可測試行山鞋在斜坡上的抓地力。近日少雨，努力地在路線附近找濕地，測試防水及濕地防滑。

由大埔頭經衛奕信徑上山，登440米高的九龍坑山。此路線多石屎樓級，還有少部分的泥石地，也是測試抓地力為主。

為了仔細測試這對鞋在濕地上的發揮，特地再去一次龍虎山的龍虎石澗，看看這鞋在流水及濕石中是否防滑以及有沒有入水。

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九龍坑山多樓級，路況與渣甸山相似。（顏銘輝攝）

龍虎石澗較潮濕，旁邊的石路常有青苔。（顏銘輝攝）

測試後感：

穿這對行山鞋上山前，先穿這對鞋上班。令我想像不到的是，我的腳形跟這對鞋頗為配合，第一天穿上去已有舊鞋的感覺，沒有任何不適。之前穿其他新的行山鞋，頭幾天都會覺得不舒服，例如鞋頭太夾腳。

如果是「外貌協會」的朋友，可能對這對行山鞋不太感興趣，因為其外形「唔潮又唔型」，鞋頭圓圓的，鞋身沒有收窄的設計。或許，正因此一點，穿下去覺得頗舒服，適合亞洲人普遍較扁及寬的腳形。

在渣甸山的路上，MegaGrip鞋底在石級及泥路皆防滑，行樓級時，就算只用前掌或中掌落地，鞋底以足夠抓緊下一級的樓級，沒有滑下來。踏進一些爛泥的時候，腳底也沒有打滑的感覺。落渣甸山途中，見到路旁有斜度約40度的斜坡，表面上是乾燥的細沙碎石，便行上去一試，發覺這對鞋在上落坡都很穩健。

不同地形測試短評：

+ 8 + 7 + 6

在第一次測試的行程中，唯一有「跣腳」感覺，是在登畢拿山的路上。那段路經過一段濕度較高的叢林，路況是附有青苔的平滑泥路。由大風坳落鰂魚涌途中的柏架山道旁有石坡，地勢凹凸不平，同時有水經過；行上石坡，感覺不到濕滑，行得頗穩陣。

由渣甸山行到大風坳途中，路中有時會有積水的凹位，故意踏進去測試防水性能。我發現踏入這些路面上水窪，這對鞋不會入水，就算將鞋浸在水中一會兒，亦沒有入水或濕氣增加的跡象。不過，要試出其防水性能的極限，還是要更多的測試。

九龍坑山的山路也是樓級多，還有部分乾燥的沙石路，測試感受與渣甸山那次相若，鞋底穩健。

由薄扶林道上龍虎石澗，離開碧珊徑，踏上石澗旁的石路，一路行上去，不覺得滑。之前測試一對行山鞋時，在這段路感覺不穩，曾有滑倒的經驗，但這次就完全沒有這種感覺。MegaGrip鞋底果然名不虛傳。

第一次行渣甸山的測試旅程中，行經這個位置時，唯一一次有滑倒感覺。（顏銘輝攝）

踩進小水窪，沒有入水，亦沒有滑。（顏銘輝攝）

防水性能測試：

另一項測試重點是防水，這對鞋沒有用GORE-TEX，而是M Select DRY，究竟防水表現如何？首先是靜態測試，記者用手將一隻鞋放入一盆水中，水位淹過整個鞋頭，頭一分鐘沒有入水跡象。

將行山鞋浸在靜水之中，測試其防水性至什麼位置。（顏銘輝攝）

慢慢將鞋下沉，看看其防水極限。若以鞋帶扣以參考，水位蓋過頭4個鞋帶扣，都沒有入水跡象，但一上到第5個扣，水便由鞋舌兩邊的滲入。之後將鞋拿出來，用間尺度一度，這對鞋的防水高度有12厘米。若果一踩入水，水位在12厘米以下，這對鞋便可防水。

在龍虎石澗，當然會在野外測試防水性能。踏進淺水處，水蓋鞋頭，水流方向是衝向鞋頭。約半分鐘左右後，感覺到鞋內有不尋常的濕氣，故馬上抽腳而出。脫鞋後，伸手入去感受，覺得沒有入水，但內籠有潮濕的感覺，似是入水前的徵兆。

防水鞋通常透氣度差，這對鞋也似乎不例外。當完成龍虎石澗的測試後，鞋內的濕氣一直沒有散去，我的腳由下午起一直感受到潮濕的不適，直至晚上回家，終於可以脫鞋，頗有解脫的感覺。一旦防水行山鞋入水，便很難乾透。因此，了解防水行山鞋的防水極限，是十分重要。

行在龍虎石澗的濕石上，這對鞋幾穩健。（顏銘輝攝）

總結而言，Merrell Ontario 85 Mid Waterproof防滑性能非常好，就算在濕石地面上，亦行得幾平穩。防水方面，尋常小水窪都不會令它入水，行山時遇水窪照踩下去也無妨。